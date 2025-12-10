Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 9 de diciembre

“No puedo salvarte”: Harun deja contra las cuerdas a Maral tras el escándalo del beso con Uras

El jefe médico ha dejado claro que no puede hacer nada para detener lo que viene y que ella deberá enfrentar las consecuencias.

“No puedo salvarte”: Harun deja contra las cuerdas a Maral tras el escándalo del beso con Uras

Publicidad

Harun ha citado a Maral en una cafetería para decirle, sin rodeos, que no podía hacer nada por ella. Nada más sentarse, le ha dejado claro que no pensaba dejarse arrastrar por la situación y le ha advertido que no jugara con él.

En ese momento, Maral, incapaz de ocultar la angustia, ha preguntado qué pensaba hacer, pero Harun le ha recordado que la reunión era inminente y que ya no había margen para maniobras.

Muy enfadada, la residente le ha reprochado que fuese a permitir que despidieran a Uras y a ella, pero el jefe médico se ha limitado a cortar cualquier intento de manipulación emocional. Maral ha reconocido que no había sabido comportarse y que lo sentía, pero él ha insistido en que estaba cansado de limpiar los desastres que ella dejaba atrás.

Al final, Harun le ha recordado que ella solo tenía una responsabilidad en el hospital y que ni siquiera había sido capaz de cumplir eso. Maral ha comprendido entonces que no tenía aliados y que esta vez nadie iba a salvarla.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

“No puedo salvarte”: Harun deja contra las cuerdas a Maral tras el escándalo del beso con Uras

“No puedo salvarte”: Harun deja contra las cuerdas a Maral tras el escándalo del beso con Uras

La historia de una paciente al borde de la muerte conmueve a Evren con su último deseo

La historia de una paciente al borde de la muerte conmueve a Evren con su último deseo

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián le confiesa a Digna todo lo que siente por ella

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián le confiesa a Digna que sigue enamorado de ella

Capítulo 453 de Sueños de libertad; 9 de diciembre: Cloe da un importante paso con Marta
Resumen

Capítulo 453 de Sueños de libertad; 9 de diciembre: Cloe da un importante paso con Marta

La química entre #Marloe se desata: ¡Cloe se lanza y besa a Marta!
Capítulo 453

La química entre #Marloe se desata: ¡Cloe se lanza y besa a Marta!

Beltrán amenaza a Cristina e insiste en que vuelva con él: “Te vas a arrepentir de esto toda la vida”
Capítulo 453

Beltrán amenaza a Cristina e insiste en que vuelva con él: “Te vas a arrepentir de esto toda la vida”

Luz sale en defensa de la perfumista al ser testigo de las amenazas del joven.

Maripaz pierde el control con un niño de la casa cuna y se justifica mintiendo ante las acusaciones de Claudia
Capítulo 453

Maripaz pierde el control con un niño de la casa cuna y se justifica mintiendo ante las acusaciones de Claudia

Una operaria le cuenta a Claudia y a Carmen que ha visto cómo Maripaz zarandeaba a un niño.

¡La vida de Gema está en peligro! Luz le sugiere la opción de abortar

¡La vida de Gema está en peligro! Luz le sugiere la opción de abortar

Parla se convierte en el único apoyo de Uras tras perderlo todo

“Todo el mundo comete errores”: Parla se convierte en el único apoyo de Uras tras perderlo todo

Abidin anuncia delante de todos que se casará con Aysel

Suna estalla de celos y lo paga caro: Abidin anuncia delante de todos que se casará con Aysel

Publicidad