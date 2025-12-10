“No puedo salvarte”: Harun deja contra las cuerdas a Maral tras el escándalo del beso con Uras

Harun ha citado a Maral en una cafetería para decirle, sin rodeos, que no podía hacer nada por ella. Nada más sentarse, le ha dejado claro que no pensaba dejarse arrastrar por la situación y le ha advertido que no jugara con él.

En ese momento, Maral, incapaz de ocultar la angustia, ha preguntado qué pensaba hacer, pero Harun le ha recordado que la reunión era inminente y que ya no había margen para maniobras.

Muy enfadada, la residente le ha reprochado que fuese a permitir que despidieran a Uras y a ella, pero el jefe médico se ha limitado a cortar cualquier intento de manipulación emocional. Maral ha reconocido que no había sabido comportarse y que lo sentía, pero él ha insistido en que estaba cansado de limpiar los desastres que ella dejaba atrás.

Al final, Harun le ha recordado que ella solo tenía una responsabilidad en el hospital y que ni siquiera había sido capaz de cumplir eso. Maral ha comprendido entonces que no tenía aliados y que esta vez nadie iba a salvarla.