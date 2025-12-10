Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 9 de diciembre

Evren emociona a Bahar con un frasco lleno de recuerdos de su historia de amor: “Solo pienso en ti y en mi hijo”

Su conversación ha dejado claro que se aman, aunque su futuro esté lleno de dudas. ¿Encontrarán su momento para estar juntos otra vez?

Evren emociona a Bahar con un frasco lleno de recuerdos de su historia de amor: “Solo pienso en ti y en mi hijo”

Publicidad

Evren ha ido a la mansión de Bahar para hablar con ella después de días cargados de dudas. En cuanto la ha visto, le ha confesado que ya no le daban miedo las consecuencias de sus decisiones y que, según él, era gracias a ella. Para demostrárselo, le ha llevado un pequeño frasco de cristal lleno de papeles doblados.

Le ha pedido que escogiera uno. En el primero, Bahar ha leído: “Hoy Bahar y yo hemos dormido juntos por primera vez”. Él ha admitido que quizá había sido “demasiado”, pero la ha animado a coger otro. El segundo decía: “Hoy Bahar me ha besado por primera vez”. Ella ha recordado que luego salió corriendo, pero él lo ha descrito como un momento maravilloso.

Evren le ha explicado que, de niño, anotaba todo lo malo y lo guardaba en un frasco para enterrarlo y fingir que nunca había ocurrido. Después de enamorarse de ella, había empezado a escribir solo las cosas bonitas y a guardarlas en un cajón. Luego, le ha enseñado la nota más reciente: “Voy a ser padre”.

Ella ha entendido entonces que el médico ya había tomado una decisión. Le ha dicho que se alegraba por él, aunque su gesto demostraba lo contrario. Evren le ha explicado que desde ahora solo pensaba en dos personas: ella y su hijo. Le ha dado las gracias por haberlo empujado a afrontar la verdad.

Antes de despedirse, Evren le ha asegurado que siempre estaría a su lado, aunque también debía estar junto a su hijo. Bahar no ha podido evitar emocionarse. Se han abrazado, conscientes de que se amaban, pero también de que su historia estaba en medio de lo que sienten y lo que la vida les exige.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

“Vosotras lo habéis querido”: Uras denuncia a Seren y la policía irrumpe en el hospital para detenerla

“Vosotras lo habéis querido”: Uras denuncia a Seren y la policía irrumpe en el hospital para detenerla

Evren emociona a Bahar con un frasco lleno de recuerdos de su historia de amor: “Solo pienso en ti y en mi hijo”

Evren emociona a Bahar con un frasco lleno de recuerdos de su historia de amor: “Solo pienso en ti y en mi hijo”

Uras se cuela en la mansión de Bahar para reconquistar a Seren y termina humillado

Uras se cuela en la mansión de Bahar para reconquistar a Seren y termina humillado

“No puedo salvarte”: Harun deja contra las cuerdas a Maral tras el escándalo del beso con Uras
Renacer 9 de diciembre

“No puedo salvarte”: Harun deja contra las cuerdas a Maral tras el escándalo del beso con Uras

La historia de una paciente al borde de la muerte conmueve a Evren con su último deseo
Renacer 9 de diciembre

La historia de una paciente al borde de la muerte conmueve a Evren con su último deseo

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián le confiesa a Digna todo lo que siente por ella
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián le confiesa a Digna que sigue enamorado de ella

Damián se declara a Digna y le anima a vivir sus sentimientos y a dejar atrás el pasado. ¿Le dará ella otra oportunidad?

Capítulo 453 de Sueños de libertad; 9 de diciembre: Cloe da un importante paso con Marta
Resumen

Capítulo 453 de Sueños de libertad; 9 de diciembre: Cloe da un importante paso con Marta

“No quería incomodarte”, la francesa se ha acercado más y más hasta besar a Marta de la Reina.

La química entre #Marloe se desata: ¡Cloe se lanza y besa a Marta!

La química entre #Marloe se desata: ¡Cloe se lanza y besa a Marta!

Beltrán amenaza a Cristina e insiste en que vuelva con él: “Te vas a arrepentir de esto toda la vida”

Beltrán amenaza a Cristina e insiste en que vuelva con él: “Te vas a arrepentir de esto toda la vida”

Maripaz pierde el control con un niño de la casa cuna y se justifica mintiendo ante las acusaciones de Claudia

Maripaz pierde el control con un niño de la casa cuna y se justifica mintiendo ante las acusaciones de Claudia

Publicidad