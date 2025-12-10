Evren emociona a Bahar con un frasco lleno de recuerdos de su historia de amor: “Solo pienso en ti y en mi hijo”

Evren ha ido a la mansión de Bahar para hablar con ella después de días cargados de dudas. En cuanto la ha visto, le ha confesado que ya no le daban miedo las consecuencias de sus decisiones y que, según él, era gracias a ella. Para demostrárselo, le ha llevado un pequeño frasco de cristal lleno de papeles doblados.

Le ha pedido que escogiera uno. En el primero, Bahar ha leído: “Hoy Bahar y yo hemos dormido juntos por primera vez”. Él ha admitido que quizá había sido “demasiado”, pero la ha animado a coger otro. El segundo decía: “Hoy Bahar me ha besado por primera vez”. Ella ha recordado que luego salió corriendo, pero él lo ha descrito como un momento maravilloso.

Evren le ha explicado que, de niño, anotaba todo lo malo y lo guardaba en un frasco para enterrarlo y fingir que nunca había ocurrido. Después de enamorarse de ella, había empezado a escribir solo las cosas bonitas y a guardarlas en un cajón. Luego, le ha enseñado la nota más reciente: “Voy a ser padre”.

Ella ha entendido entonces que el médico ya había tomado una decisión. Le ha dicho que se alegraba por él, aunque su gesto demostraba lo contrario. Evren le ha explicado que desde ahora solo pensaba en dos personas: ella y su hijo. Le ha dado las gracias por haberlo empujado a afrontar la verdad.

Antes de despedirse, Evren le ha asegurado que siempre estaría a su lado, aunque también debía estar junto a su hijo. Bahar no ha podido evitar emocionarse. Se han abrazado, conscientes de que se amaban, pero también de que su historia estaba en medio de lo que sienten y lo que la vida les exige.