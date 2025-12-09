Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 453 de Sueños de libertad; 9 de diciembre: Cloe da un importante paso con Marta

“No quería incomodarte”, la francesa se ha acercado más y más hasta besar a Marta de la Reina.

Cloe se ha acercado más y más a Marta de la Reina para finalmente besarla. Marta se ha quedado en shock y es que el recuerdo de Fina sigue muy presente. Así, le ha dicho, “perdona no quería incomodarte”.Y ha salido atropelladamente del despacho.

Por otra parte, Luz ha comunicado a Gema y a Joaquín que la única posibilidad que les queda es irse a abortar a Inglaterra. Gema se ha agobiado ante la noticia. Incluso le ha dicho a Joaquín que él tiene ahora que ocuparse de su negocio primero. Pero este ha contestado muy seguro que su prioridad es ella.

En otro orden de cosas, Claudia y Carmen le han pedido explicaciones a MariPaz por su comportamiento con un niño de la Casa Cuna. Y es que una operaria la ha visto zarandeando a un pequeño para castigarle. MariPaz lo ha negado todo y ha demostrado su carácter como nunca.

Además, Beltrán,el exnovio de Cristina ha vuelto a aparecer en el laboratorio para amenazarla. Parece que le ha sentado realmente mal que la perfumista le haya rechazado. Pero Luz ha intervenido para defenderla y echar a Beltrán de allí.

Por otra parte, Gabriel le ha pedido perdón a Julia por haberle gritado después de que esta propusiera que la hija de Begoña y el de la Reina se llamara Delia, como su madre. Y es que la niña ha seguido mostrándose muy dolida con él.

Por su parte, Andrés ha suplicado a Delia que les cuente la verdad sobre su hijo. Y es que esa información podría ayudarle mucho a desenmascarar a Gabriel de una vez por todas. ¿Lo conseguirá?

