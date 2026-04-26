Capítulo 83
Diyar analiza a Ferit para hundir a Seyran: “No es amor, es obsesión”
La mansión Korhan ha sido testigo de un nuevo asalto entre las dos mujeres que se disputan el corazón de Ferit. Diyar ha sacado las uñas para proteger su futuro matrimonio.
Diyar, creyendo que los planes de Esme de llevarse a su hija a Antep eran un hecho, ha aparecido en la mansión con una actitud provocadora: “He venido a diseñar nuestra habitación. Como tú te vas, creo que ya hemos perdido mucho tiempo”. Sin embargo, su sonrisa se ha borrado de golpe cuando Seyran le ha confirmado que no piensa marcharse: “Supongo que tu plan tendrá que esperar, porque no me voy”.
La careta de mujer comprensiva que Diyar ha lucido hasta ahora ha terminado por caerse. Ante la negativa de Seyran, la prometida de Ferit ha hecho una advertencia: “No me conviertas en alguien que no soy... alguien que hace cualquier cosa para proteger lo que es suyo”. Pero Seyran, lejos de achantarse, le ha devuelto el golpe: “Si crees que debes protegerlo, tal vez no te pertenece”.
En un último intento por hundir a su rival, Diyar ha analizado la obsesión de Ferit. Para ella, el interés de su prometido por Seyran no es amor, sino curiosidad por lo desconocido y la rabia de una ruptura que quedó inconclusa hace dos años. “Él me quiere porque me comprende; de ti duda porque eres un rompecabezas”, le ha dicho. ¿Logrará Diyar convencer a Seyran de que su historia con Ferit es solo un capítulo pasado o estas palabras solo servirán para encender más la mecha?
