Capítulo 83

Diyar analiza a Ferit para hundir a Seyran: “No es amor, es obsesión”

La mansión Korhan ha sido testigo de un nuevo asalto entre las dos mujeres que se disputan el corazón de Ferit. Diyar ha sacado las uñas para proteger su futuro matrimonio.

Diyar analiza a Ferit para hundir a Seyran: “No es amor, es obsesión”

Diyar, creyendo que los planes de Esme de llevarse a su hija a Antep eran un hecho, ha aparecido en la mansión con una actitud provocadora: “He venido a diseñar nuestra habitación. Como tú te vas, creo que ya hemos perdido mucho tiempo”. Sin embargo, su sonrisa se ha borrado de golpe cuando Seyran le ha confirmado que no piensa marcharse: “Supongo que tu plan tendrá que esperar, porque no me voy”.

La careta de mujer comprensiva que Diyar ha lucido hasta ahora ha terminado por caerse. Ante la negativa de Seyran, la prometida de Ferit ha hecho una advertencia: “No me conviertas en alguien que no soy... alguien que hace cualquier cosa para proteger lo que es suyo”. Pero Seyran, lejos de achantarse, le ha devuelto el golpe: “Si crees que debes protegerlo, tal vez no te pertenece”.

En un último intento por hundir a su rival, Diyar ha analizado la obsesión de Ferit. Para ella, el interés de su prometido por Seyran no es amor, sino curiosidad por lo desconocido y la rabia de una ruptura que quedó inconclusa hace dos años. “Él me quiere porque me comprende; de ti duda porque eres un rompecabezas”, le ha dicho. ¿Logrará Diyar convencer a Seyran de que su historia con Ferit es solo un capítulo pasado o estas palabras solo servirán para encender más la mecha?

Ferit elige a Seyran en el último momento y deja a Diyar destrozada

“La mansión será de mi hermana”: el giro maestro de Seyran que humilla a Abidin y protege a los Korhan

Diyar analiza a Ferit para hundir a Seyran: “No es amor, es obsesión”

Diyar analiza a Ferit para hundir a Seyran: “No es amor, es obsesión”

Capítulo 83

El sabio consejo de Halis para que Ferit encuentre la paz en su corazón

Capítulo 83

“No seré la segunda mujer”: Seyran desafía a su madre y jura impedir la boda de Ferit

Bosco defiende a Manuela y planta cara a su hermano: “Así no se habla a una esposa”

“Quiero que encuentres a alguien”: el mensaje de Estrella a Toscano

¿Dónde está Fina? El inesperado paso al frente de Marta en el funeral de Pelayo que lo cambia todo

