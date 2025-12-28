Antena3
De azafatas en un mítico concurso a protagonistas en La Encrucijada: la sorprendente conexión entre Isabel Serrano y Silvia Marsó

Isabel Serrano y Silvia Marsó vuelven a coincidir en La Encrucijada tras compartir escenario años atrás en un mítico concurso televisivo. Una unión con historia.

Silvia Marsó e Isabel Serrano

Isabel Serrano y Silvia Marsó se han reencontrado en La Encrucijada, la ficción que ha conquistado a la audiencia con su trama cargada de emociones y giros inesperados. En la serie, Serrano da vida a Mónica, mientras que Marsó interpreta a Mariví, dos personajes que se mueven en un universo lleno de secretos y decisiones difíciles. Y aunque las hemos visto pocas veces juntas en pantalla, estamos seguros de que su química no es casualidad: ambas comparten una historia profesional que se remonta a décadas atrás.

Silvia Marsó, con una sólida trayectoria en teatro, cine y televisión, ha sido una de las actrices más versátiles de su generación. Reconocida por su capacidad para transitar entre la comedia y el drama, ha protagonizado obras de gran prestigio y series que marcaron época. Por su parte, Isabel Serrano ha brillado en la pequeña pantalla y en los escenarios, consolidándose como un rostro habitual en producciones que combinan intensidad y cercanía con el público.

Lo que muchos desconocen es que antes de convertirse en referentes de la interpretación, Serrano y Marsó coincidieron en un mítico concurso televisivo que marcó la historia de la televisión española. Allí, ambas trabajaron como azafatas, compartiendo plató y experiencias en una etapa que hoy recuerdan con cariño. Ese vínculo, forjado entre focos y cámaras, vuelve a cobrar vida años después en La Encrucijada, donde Silvia nos muestra la complicidad que tienen.

“Con Isabel coincidí hace 1000 años y nunca habíamos vuelto a trabajar juntas. Me ha hecho muchísima ilusión reencontrarla”, ha escrito Marsó en su perfil de Instagram, añadiendo una imagen junto a su compañera.

Este reencuentro no solo es un guiño a la nostalgia, sino también una muestra del recorrido y evolución de dos artistas que han sabido reinventarse. De la televisión más icónica a la ficción contemporánea, Isabel Serrano y Silvia Marsó demuestran que el talento y la pasión por la interpretación son el hilo conductor de sus carreras. Hoy, su unión vuelve a brillar, esta vez en una historia que promete seguir dando que hablar.

