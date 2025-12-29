Antena3
Ferit vuelve a estar en peligro: Tarik Ihsanli sale de prisión y une fuerzas con el padre de Akin

La calma en la mansión Korhan era solo un espejismo. Tarik Ihsanli, el hombre que casi acaba con la vida de Ferit, ha recuperado la libertad y no lo ha hecho solo: ahora camina junto a Tayyar, el padre de Akin, en una alianza que promete desatar una tormenta.

La familia Korhan creía que el tema de los Ihsanli ya era pasado, pero la pesadilla vuelve a empezar. Tarik Ihsanli, el mismo que disparó a Ferit en Antep y lo dejó al borde de la muerte, ha salido de la cárcel justo cuando todos pensaban que ya no quedaban cuentas pendientes.

En su momento, Tarik se entregó a cambio de una promesa: que Halis Korhan no tomara represalias y daría el asunto por cerrado. Ese pacto evitó una guerra entre familias y permitió que los Ihsanli desaparecieran del mapa. Pero ahora, con Tarik de nuevo en la calle, queda claro que aquel “final” era mentira.

Lo más inquietante no es solo que haya salido, sino cómo ha salido. En la puerta lo han esperado su hermano Saffet y Tayyar, padre de Akin. Nada más verlo, el hombre ha dejado claro que esto no es un favor: “A partir de ahora, somos una familia”.

Y ahí está el verdadero peligro. Porque Tayyar no es un aliado normal. Viene de enterrar a Akin y tiene a Mezide, la madre de Akin, controlada y bajo su mando mientras se recupera. Está mal de la cabeza, juega a dos caras y ya ha sido capaz incluso de colarse cerca de los Korhan haciéndose pasar por el chófer de Kazim.

Nadie en la mansión sabe que Tarik y Tayyar están juntos. Nadie se imagina lo que se está preparando. Pero Ferit ya ha recibido un mensaje que suena aterrador: “Me debes un hijo”. Y con Tarik libre otra vez, todo apunta a que lo peor aún no ha empezado.

