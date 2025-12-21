Una llamada lo arruina todo: Kaya reconoce ante Suna que le fue infiel con Pelin

En el hospital, con Seyran ingresada y la tensión por las nubes, Kaya ha intentado estar al lado de Suna. Le ha dicho que todo saldría bien y que tenían que aguantar. Pero en mitad de ese momento, el móvil de Kaya ha sonado. Y el nombre que ha aparecido en la pantalla lo ha reventado todo: Pelin.

Suna se ha alterado al instante. Ha pensado lo mismo que cualquiera en su lugar: que Pelin, la ex de Ferit, estaba llamando porque Seyran estaba en el hospital y querría volver a acercarse a él. “¿Así es como piensas apoyar a Seyran? Esa chica te llama sin ninguna vergüenza”, le ha soltado, fuera de sí. Kaya ha intentado calmarla, jurándole que no vendría y que no pasaría nada. Pero Suna no le ha creído. “Entonces, ¿por qué te llama? ¿Es que crees que soy estúpida?”, le ha insistido.

Y ahí ha llegado la verdad. Kaya la ha mirado, se ha disculpado y después ha soltado lo que Suna no esperaba escuchar nunca: le ha sido infiel con Pelin.

Suna se ha quedado callada, sin poder respirar. A pesar de que no quiere a su marido, esta traición es un golpe bajo para ella como mujer. Y lo peor es que no estaban solos. Esme estaba cerca y lo ha escuchado todo. Y en un hospital ya al límite, esa traición ha abierto otra guerra dentro de la familia.