Seyran desafía a Ifakat con el respaldo de Halis: "Ahora mando yo"

La crisis financiera de la empresa ha llegado a un punto de no retorno y Seyran ha decidido dar un paso al frente que ha dejado a toda la familia con la boca abierta. La joven ha reunido a todos en el salón para decirles la verdad: "Tengo que hablar con los inversores", ha anunciado, dispuesta a pedirles más tiempo para salvar el negocio.

La reacción de Ifakat no se ha hecho esperar y ha estallado: "¿Qué? ¿En calidad de qué? Se lo pedimos y dijeron que no". Con el apoyo de Orhan, Ifakat le ha echado en cara que si llamaba ella solo conseguirían empeorar las cosas: "No hagas lo que no debes. Tu trabajo es diseñar y no dejar solo a Ferit. Yo me encargo de arreglar el resto".

Pero Seyran ya no es la chica sumisa de antes y no se ha achantado lo más mínimo. Mirando a su enemiga, ha desvelado que tiene el apoyo del patriarca: "Ifakat, escúchame. Halis me dijo que estos hombres no van a escuchar a las mismas personas. Ha dicho que debería hablar alguien que pueda cumplir sus promesas”.

Al ver que el abuelo ha puesto toda su confianza en la joven, Ifakat no ha podido contenerse: "¡Voy a perder la cabeza! ¿Entonces ahora eres la que manda?". Ha sido en ese momento tan tenso cuando Seyran ha dado un golpe en la mesa, proclamándose como la nueva jefa: "Me gustaría aprovechar tu experiencia si fuera posible. Pero ahora tengo la última palabra. Soy yo quien manda. Y yo hablaré con ellos".

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