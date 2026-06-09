Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 89

Seyran desafía a Ifakat con el respaldo de Halis: "Ahora mando yo"

Seyran ha dejado a toda la familia en shock al proclamarse como la nueva jefa con la bendición del mismísimo patriarca. La guerra por el trono de la mansión ha comenzado y la joven ya ha ganado la primera batalla.

Una nueva vida

Seyran desafía a Ifakat con el respaldo de Halis: "Ahora mando yo"

Publicidad

La crisis financiera de la empresa ha llegado a un punto de no retorno y Seyran ha decidido dar un paso al frente que ha dejado a toda la familia con la boca abierta. La joven ha reunido a todos en el salón para decirles la verdad: "Tengo que hablar con los inversores", ha anunciado, dispuesta a pedirles más tiempo para salvar el negocio.

La reacción de Ifakat no se ha hecho esperar y ha estallado: "¿Qué? ¿En calidad de qué? Se lo pedimos y dijeron que no". Con el apoyo de Orhan, Ifakat le ha echado en cara que si llamaba ella solo conseguirían empeorar las cosas: "No hagas lo que no debes. Tu trabajo es diseñar y no dejar solo a Ferit. Yo me encargo de arreglar el resto".

Pero Seyran ya no es la chica sumisa de antes y no se ha achantado lo más mínimo. Mirando a su enemiga, ha desvelado que tiene el apoyo del patriarca: "Ifakat, escúchame. Halis me dijo que estos hombres no van a escuchar a las mismas personas. Ha dicho que debería hablar alguien que pueda cumplir sus promesas”.

Al ver que el abuelo ha puesto toda su confianza en la joven, Ifakat no ha podido contenerse: "¡Voy a perder la cabeza! ¿Entonces ahora eres la que manda?". Ha sido en ese momento tan tenso cuando Seyran ha dado un golpe en la mesa, proclamándose como la nueva jefa: "Me gustaría aprovechar tu experiencia si fuera posible. Pero ahora tengo la última palabra. Soy yo quien manda. Y yo hablaré con ellos".

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Una nueva vida

El sueño de Ferit que rompe el corazón de Seyran: "Me darás dos hijos"

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Una nueva vida

Seyran desafía a Ifakat con el respaldo de Halis: "Ahora mando yo"

Zerrin se prepara para casarse con Demir

Esta noche en En tierra lejana: Zerrin se prepara para casarse con Demir con el corazón roto

Sadakat da donde más duele a Cihan: "Tu obsesión por Alya va a destruirte"

Sadakat da donde más duele a Cihan: "Tu obsesión por Alya va a destruirte"

Demir impone sus crueles condiciones a Zerrin para la boda: "Vas a ir de blanco y vendrás conmigo"
En tierra lejana | Capítulo del 8 de junio

Demir impone sus crueles condiciones a Zerrin para la boda: "Vas a ir de blanco y vendrás conmigo"

Alya esquiva las preguntas sobre sus sentimientos por Cihan, pero acaba delatándose con una teoría sobre el amor
En tierra lejana | Capítulo del 8 de junio

Alya esquiva las preguntas sobre sus sentimientos por Cihan, pero acaba delatándose con una teoría sobre el amor

El mayor miedo de Cihan sale a la luz: "Estamos condenados a perder lo que amamos"
En tierra lejana | Capítulo del 8 de junio

El mayor miedo de Cihan sale a la luz: "Estamos condenados a perder lo que amamos"

Mientras Mine intentaba recomponerse tras su ruptura, en la habitación de los Albora se ha producido una conversación mucho más profunda de lo que ninguno de los dos esperaba.

Cihan hace creer a Alya que su declaración de amor fue una farsa: "Hasta el juez se lo creyó"
En tierra lejana | Capítulo del 8 de junio

Cihan hace creer a Alya que su declaración de amor fue una farsa: "Hasta el juez se lo creyó"

La doctora se ha quedado atrapada en su matrimonio dos años más tras la preciosa declaración de amor de Cihan que ha conmovido al juez.

La Guardia Civil se presenta en casa de Nieves

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: La Guardia Civil se presenta en casa de Nieves, ¿será detenida?

Digna sorprende a Cloe con una oferta inesperada

Capítulo 577 de Sueños de libertad; 8 de junio: Digna sorprende a Cloe con una oferta inesperada

Begoña amenaza a Gabriel con denunciar su infidelidad con María si decide marcharse a París

Begoña amenaza a Gabriel con denunciar su infidelidad con María si decide marcharse a París: “No me va a temblar el pulso”

Publicidad