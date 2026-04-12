“¡Tu padre es un asesino!”: el brutal ataque de Betul a Orhan tras encarcelar a su madre

Betul, con el corazón roto y los nervios a flor de piel, ha estallado contra su futuro marido al descubrir que él es el responsable de que su madre esté entre rejas. Aunque Orhan ha intentado justificarse asegurando que lo ha hecho por el bien de su hijo y porque la mujer es una asesina, Betul no ha tenido piedad: "¿Qué se suponía que debías hacer? ¿Dejarla suelta?", ha preguntado él fuera de sí.

La joven, lejos de amedrentarse, ha recordado los trapos sucios de los Korhan, echándole en cara que en esa familia todos se van de rositas. "Tu padre mató a su hermano, ¿a él no lo llamas asesino?", ha gritado dejando a Orhan mudo. Para Betul, la traición de su marido al actuar a sus espaldas es imperdonable, ya que su madre era la única familia que le quedaba en este mundo.

A pesar de que Orhan ha insistido en que solo busca proteger el futuro de ambos, Betul le ha echado de la habitación entre gritos, dejando claro que su perdón está más lejos que nunca.