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Avance | Capítulo 2

Can, en shock tras descubrir que Raissa y la hermana de Sonia se han liado

El comandante se queda muy sorprendido cuando su hermana le cuenta que, tras la comida celebrada en casa de Albany, quedó con Ruth.No te lo pierdas, esta noche a las 23:00 horas en ¿A qué estás esperando?

Can, en shock tras descubrir que Raissa y la hermana de Sonia se han liado

Can, en shock tras descubrir que Raissa y la hermana de Sonia se han liado

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Patri Bea
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Aunque la comida en casa de Albany no tuvo el efecto esperado en la anfitriona, Can y Sonia hicieron muy buenas migas, al igual que Raissa y Ruth, que hablaron después de la velada y han esto tres días practicando sexo casi sin parar.

Raissa llama a su hermano Can para contarle lo que ha hecho después de la comida y él no da crédito a lo que le dice su hermana. “Hemos follado, pero follado eh”, dice satisfecha la joven.

Paralelamente, Sonia le cuenta a su mejor amigo que vio en el club Zafiro al chico que conoció en casa de su madre y con el que hizo buenas migas. ¿Seguirá pensando en tener una relación de amistad con él después de pillarlo en su momento más íntimo? ¡Descúbrelo en el segundo capítulo de ¿A qué estás esperando?!

El Zafiro: el punto en común de Can y Sonia

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