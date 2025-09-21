RADIANTES Y ENAMORADOS
Pablo López y Laura Rubio celebran su segunda boda dos meses después de casarse: sus imágenes más románticas
Pablo López y Laura Rubio han posado como marido y mujer tras su segunda boda esta vez celebrada en tierras gaditanas. Hace tan solo dos meses que se casaron en Madrid en una ceremonia íntima y ahora han hecho partícipes a los medios.
Dos meses después de la íntima celebración de su boda, Pablo López y Laura Rubio, han vuelto a pasar por el altar en una ceremonia en la localidad gaditana de Alcalá del Valle.
A diferencia del primer enlace, en esta ocasión el cantante malagueño sí ha querido compartir su felicidad con los medios de comunicación en la finca La Casería de Tomillos, donde ha tenido lugar este segundo Sí, quiero.
Allí, el coach de La Voz ha asegurado que el momento más emotivo ha sido poder "estar con todos los nuestros, con todos los amigos que han venido, los que hacía tiempo que no veíamos, los que vemos todos los días" porque "somos gente muy de familia".
La pareja explicaba que la primera ceremonia fue "más íntima" y en este caso querían compartir su felicidad con las personas que forman parte de su vida.
"Sabéis cómo somos. Es natural, sencillo, es simplemente amor, familia, amigos, libertad y amor", ha dicho el artista. Su mujer, haciendo gala de su discreción, ha desvelado su vestido de novia.
De aire moderno y corte romántico, se trata de un dos piezas con un corpiño de encaje con flores y hojas bordadas en hombros, de escote corazón y tirante caído. La falda, de corte sirena, lleva una discreta cola y en su melena, suelta y ondulada, Laura ha escogido una corona de flores blancas, de donde salía un vaporoso velo. El ramo ha sido un cariñoso guiño a la tierra natal de ambos, un bouquet de biznagas, la flor típica de Málaga.
