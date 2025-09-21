Guerra de Israel en Gaza, en directo: Egipto confirma presencia de sus tropas cerca de Gaza

El Ejército de Israel ha afirmado que más de la mitad del millón de palestinos que se estima vivían en la ciudad de Gaza han abandonado el lugar en medio de la ofensiva milita. Desde finales de agosto habrían salido así de la ciudad más de medio millón de personas, según las estimaciones militares israelíes que recoge el diario 'The Times of Israel'.

Mientras la ofensiva israelí continúa, Egipto ha defendido la presencia de sus tropas en el norte de la península del Sinaí, fronteriza con la Franja de Gaza, para "defender la seguridad nacional" en medio de creciente preocupación en Israel por el supuesto incremento de las unidades del Ejército del país vecino en la zona en un momento de gran tensión en Oriente Medio. "La cruenta guerra de exterminio que se libra en la Franja de Gaza desde hace casi dos años, a pocos metros de la frontera oriental con Egipto, exige que las Fuerzas Armadas estén preparadas y listas, utilizando toda su capacidad y experiencia, para cualquier eventualidad que amenace la seguridad nacional y la soberanía del país sobre todo su territorio", dijo un comunicado oficial egipcio

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha más de 65.200 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes.

