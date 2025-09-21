Gaza
Guerra de Israel en Gaza, en directo: Egipto confirma presencia de sus tropas cerca de Gaza
Sigue en directo la ofensiva israelí en Gaza. El Ejército de Israel cifra en más de 500.000 los palestinos desplazados desde la ciudad de Gaza.
El Ejército de Israel ha afirmado que más de la mitad del millón de palestinos que se estima vivían en la ciudad de Gaza han abandonado el lugar en medio de la ofensiva milita. Desde finales de agosto habrían salido así de la ciudad más de medio millón de personas, según las estimaciones militares israelíes que recoge el diario 'The Times of Israel'.
Mientras la ofensiva israelí continúa, Egipto ha defendido la presencia de sus tropas en el norte de la península del Sinaí, fronteriza con la Franja de Gaza, para "defender la seguridad nacional" en medio de creciente preocupación en Israel por el supuesto incremento de las unidades del Ejército del país vecino en la zona en un momento de gran tensión en Oriente Medio. "La cruenta guerra de exterminio que se libra en la Franja de Gaza desde hace casi dos años, a pocos metros de la frontera oriental con Egipto, exige que las Fuerzas Armadas estén preparadas y listas, utilizando toda su capacidad y experiencia, para cualquier eventualidad que amenace la seguridad nacional y la soberanía del país sobre todo su territorio", dijo un comunicado oficial egipcio
La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha más de 65.200 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes.
Guerra de Israel en Gaza, en directo | Reino Unido reconocerá este domingo el Estado de Palestina
El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunciará de forma oficial este domingo por la tarde el reconocimiento oficial del Estado de Palestina, según adelantan varios medios británicos. El pasado 29 de julio, el jefe del Gobierno británico ya anticipó que el reconocimiento del Estado palestino se llevaría a cabo en septiembre, antes de la celebración de la Asamblea General de la ONU, si Israel no cumplía con una serie de condiciones.
En este periodo de tiempo, la ofensiva militar del Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu se ha intensificado en la Franja, así como la crisis humanitaria y la hambruna provocadas por una guerra que está a punto de cumplir dos años y ya se ha saldado con la vida de al menos 65.208 palestinos, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás. El anuncio de Starmer llegaría apenas unos días después de la visita de Estado del presidente estadounidense, Donald Trump, que ya expresó su "desacuerdo" con la posición del líder laborista sobre el reconocimiento del Estado palestino en una rueda de prensa conjunta esta semana.
