Yatra, confundido con la relación de Pablo y Malú: “Si así son con una canción cómo serían con un hijo”

Al cantante le sorprende la magia que desprende la canción que interpretan a dúo sus dos compañeros de edición.

Malú, coach de La Voz

Patri Bea
Publicado:

Dani sorprendió a los coaches de La Voz interpretando ‘Ángel caído’, un tema que une a Malú y a Pablo López. Ninguno pudo resistirse a girar su silla y el joven se quedó de piedra al ver que tenía varias opciones para elegir.

Dani Hernan

“Esta es mi canción. Obviamente la compartimos, pero es mía”, comentó Malú con respecto a la canción que el talent escogió para interpretar en las Audiciones a ciegas. A la cantante le removió por dentro.

“Si así son con una canción cómo serían con un hijo”, comentó Sebastián Yatra con respecto a este tema tan especial que une a sus dos compañeros. Malú y Pablo siempre se muestran muy cómplices y, a pesar de algún que otro rifirrafe, se nota el cariño de los años juntos trabajados.

“Hemos hecho cosas muy bonitas juntos”, confesaba Malú a Pablo López mientras se fundían en un sincero abrazo. ¡Revive este momentazo de las primeras Audiciones a ciegas en el vídeo de arriba!

Talent de La Voz 2025

Gisela se sincera tras su actuación: “Es muy dificil transmitir todo en un minuto y medio”

