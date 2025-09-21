Las lluvias causan estragos en Barcelona: problemas en catenarias y desprendimientos en la vía del funicular

Un desprendimiento de tierra sobre la vía ha inutilizado parcialmente en la tarde de este domingo el funicular de Sant Joan, en la montaña de Montserrat (Barcelona).

Según informa EFE, los Bomberos de la Generalitat están evacuando a las 27 personas que se encuentran en la estación superior del cremallera. Al parecer, el desprendimiento se ha debido a la fuerte lluvia que cae sobre la zona y que, aunque las 27 personas podrían descender por el camino por su propio pie, como sigue lloviendo han desplazado cinco unidades para bajarlas.

En el operativo participan también efectivos de Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya, que se encarga de la gestión de la instalación. Por su parte, Protección Civil de la Generalitat ha activado la prealerta del plan Ferrocat de emergencias en transporte de viajeros por ferrocarril.

Tren de la línea R5 de FGC

Los Bomberos trabajan también en la evacuación de unas cincuenta personas que viajaban en un tren de la línea R5 de FGC, parado en Castellbell i el Vilar por la caída de un árbol sobre la catenaria, y en la de una treintena de excursionistas a los que las fuertes tormentas han sorprendido en la montaña de Montserrat y en sus inmediaciones.

Meteorología

Las lluvias que afectan Cataluña han dejado por ahora 106,6 litros por metro cuadrado en Montserrat, y en Marganell, un municipio situado en la falda de la montaña, se han tenido que cortar las carreteras locales BP-1103 y BP-1121 por desprendimientos, según fuentes del Servei Català del Trànsit.

El teléfono de emergencias 112 de Cataluña ha registrado 25 llamadas hasta mediodía de este domingo relacionadas con las lluvias intensas. Según informa Protección Civil de la Generalitat, estas incidencias han generado 18 expedientes abiertos por los efectos de las precipitaciones.

La comarca del Moianès (Barcelona) concentra el mayor número de llamadas con un 24% del total. Le siguen el Pallars Sobirà (Lleida) y el Berguedà (Lleida), ambas con un 16% de las incidencias registradas según el comunicado oficial.

La Agència Catalana de l'Aigua y la Confederación Hidrográfica del Ebro mantienen seguimiento de los barrancos de Tortosa (Tarragona). También supervisan ríos de las comarcas de Girona, zonas del Pirineo y el Baix Besòs (Barcelona) ante posibles crecidas.

El episodio de lluvias intensas debería remitir a partir de la medianoche de este domingo. Sin embargo, el lunes pueden aparecer nuevas tormentas y chubascos, aunque con menor intensidad que los registrados durante el fin de semana.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com