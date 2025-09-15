“¿La gran marca es una mentira?”: Sefika revela el gran secreto de Halis Korhan

El nuevo hogar de Gülgün y Seyran se está convirtiendo en el lugar seguro para muchas mujeres, entre las que se encuentra Sefika. Y lo que ha contado esta noche es algo que debe permanecer oculto.

“El señor Latif no es el hombre que parece”, ha comenzado, atropellada y nerviosa mientras afirmaba que la mano derecha de Halis le estaba tendiendo una trampa a su jefe y amigo.

Gülgün y Seyran no se creen lo que está diciendo, pero la mujer ha insistido: debe tener un taller, varias tiendas y algún negocio local, listo para hacer competencia a Halis. Pero eso no ha sido lo más sorprendente: “Es el señor Latif quien le ha hecho sus diseños”.

Sefika ha afirmado que el señor Halis es solamente un artesano, y Seyran ha recordado lo bien que dibujaba el empleado cuando fue a visitarle a su habitación. Pero… ¿cuáles serán sus planes? ¿Deberían hacer algo al respecto? ¿O guardarán para siempre el secreto?