Antena 3
Última hora
Mundo

Rusia

La OTAN despliega dos cazas alemanes para responder a un avión ruso en el Báltico

La aeronave sospechosa, un avión de reconocimiento Il-20M, no pudo ser identificada en un primer momento y volaba sin ningún plan de vuelo notificado.

Imagen de archivo de un Eurofighter

Imagen de archivo de un Eurofighter EFE

Neila Gallego
Publicado:

La OTAN ha activado dos cazas Eurofighter de la Fuerza Aérea alemana ante la presencia de un avión militar ruso sobre el mar Báltico. El lanzamiento de los dos cazas llega tras una serie de incidentes que han activado desde la semana pasada las alertas en el seno de la Alianza Atlántica en el denominado flanco oriental.

La aeronave sospechosa, un avión de reconocimiento Il-20M, no pudo ser identificada en un primer momento y volaba sin ningún plan de vuelo notificado ni contactos por radio en el espacio aéreo internacional, según la Fuerza Aérea de Alemania.

Los Eurofighter han partido desde la base militar de Rostock-Laage, en el norte de Alemania, como medida de precaución. Las Fuerzas Armadas alemanas han puesto a disposición de la OTAN más aeronaves para contribuir a la protección del flanco este tras las últimas incursiones rusas.

La Alianza Atlántica se puso en guardia tras la incursión de casi una veintena de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia la semana pasada, aunque desde entonces también se han registrado incidentes en Rumanía y Estonia.

Misiones de defensa aérea en Polonia

Dos cazas Typhoon de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) iniciaron esta semana su primera misión de defensa aérea de la OTAN en Polonia tras la incursión de drones rusos en el espacio aéreo de la Alianza. Como parte de la misión 'Centinela Oriental' de la OTAN, que busca reforzar las defensas en el flanco oriental, los dos cazas británicos despegaron el viernes por la noche de la base aérea de Coningsby, en Lincolnshire (este de Inglaterra), apoyados por un avión Voyager de la RAF, "para patrullar el cielo polaco y disuadir y defenderse de las amenazas aéreas rusas", explicó el Ministerio.

"Los Typhoon de la RAF han realizado su primera misión de defensa aérea sobre Polonia enviando una señal clara: el espacio aéreo de la OTAN será defendido", aseguró en la nota el ministro británico de Defensa, John Healey.

