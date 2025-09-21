"No me lo he creído": Pablo Motos pone en duda la rutina deportiva de Tamara Falcó

Como ya es habitual en el programa, Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca, Juan del Val y Pablo Motos han cerrado la semana debatiendo varios temas del momento en la ya mítica tertulia de actualidad.

En esta ocasión, Pablo Motos ha querido abrir la tertulia con un titular acerca de la nueva rutina deportiva de Tamara Falcó. Según una revista, la colaboradora entrena cinco días a la semana, pero el presentador lo ha puesto en duda: "Yo no me lo he creído".

Tamara ha intentado defenderse explicando que su rutina va cambiando y que tiene muchos objetivos que todavía no están bien definidos. "Yo entreno por obligación, para estar más sana, pero mi ejercicio favorito es ver una serie en el sofá", ha explicado entre risas. ¡Escucha todo lo que han comentado sobre este tema en el vídeo de arriba!