Capítulo 463 de Sueños de libertad; 23 de diciembre: Claudia empieza a sospechar de Maripaz

Claudia se ha enterado que Maripaz ha dicho a las empleadas de la casa cuna que el trofeo era para ella.

Capítulo 463 de Sueños de libertad; 23 de diciembre: Claudia empieza a sospechar de Maripaz

En el capítulo de Sueños de libertad de hoy…

Gabriel le ha contado a Isabel por teléfono que su madre murió esa misma noche y que no pudo ir a París por ese motivo. Así, junto con Begoña y Don Damián, se ha puesto a preparar todo lo necesario para enterrar a Delia.

Por otro lado, las cosas siguen muy tensas para el matrimonio de Carmen. Así David le ha comunicado a Tasio que se va la colonia. Y aunque Tasio le ha insistido en que la sala de calderas no está aún terminada, David le ha dicho muy serio “eso se terminará la siguiente semana, pero yo tengo que irme la siguiente hora”.

Y es que Tasio, muy molesto, ha hablado con Carmen sobre esto.“Te besas con David y él se va de la fábrica y yo me quedo aquí de segundo plato. Y Carmen, desesperada, ha intentado hacerle entrar en razón.

En otro orden de cosas, Maripaz ha intentado excusarse con Claudia. Y Claudia les ha contado a las chicas de la tienda que Maripaz ha ido diciendo que el trofeo por el proyecto de la casa cuna… ¡se lo habían dado a ella!

Además, Doña Clara le ha propuesto a Pelayo el ofrecer Cárdenas un buen puesto fuera de España. ¡Así conseguirán librarse de él! Y dejaría de tratar de acabar con la reputación de Pelayo.

Tras la encerrona de Manuela y Luz, Gaspar ha accedido a hacerse las pruebas médicas. Tan solo por descartar otras patologías.

Y sobre la muerte de DeliaAndrés le ha expresado a Luis como sospecha que podría ser su primo quien estuviera detrás de ello. Pero Luis no ve capaz a Gabriel de hacerlo, “Luz certificó que la muerte fue por una crisis respiratoria”.

Por su parte a Gabriel le comen ciertos remordimientos, “me sabe mal que esa fuera nuestra última conversación”. Y María ha tratado de tranquilizarle. Aunque él no causó directamente la muerte de Delia… seguramente si no hubiera sido tan duro con ella pudiese haberla evitado.

Manuela y Luz organizan una encerrona a Gaspar para que se someta a las pruebas médicas
Doña Clara le sugiere a Pelayo que ofrezca a Cárdenas un buen puesto fuera de
Doña Clara le sugiere a Pelayo que ofrezca a Cárdenas un buen puesto fuera de España: “No pierdes nada”

