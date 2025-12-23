Carmen le confiesa a Tasio toda la verdad: “David me besó, pero no significó nada”

El matrimonio no está pasando por su mejor momento y llevan días distanciados. Las salidas nocturnas el joven con los franceses de Brossard y la llegada de David, el ex de Carmen a la colonia, solo han empeorado las coas entre ellos.

Carmen, además, lleva unos días confundida desde que… ¡David la besó! Ella se retiró rápidamente y el joven ha decidido marcharse de la fábrica para no empeorar su relación, pero ella no para de darle vueltas.

La joven le acaba confesando a Tasio toda la verdad: “Me besó”, le dice, aunque le asegura que fue provocado por la nostalgia de cuando estuvieron juntos y que él es el amor de su vida.

¡Tasio se queda en shock! Le dice a su mujer que no le intente quitar importancia y que él no es el segundo plato de nadie.

El joven está muy enfadado y le dice que, si no hubiera sido importante para ella, le habría contado cuando David cocinó para ella en vez de habérselo ocultado.¿Qué pasará ahora?, ¿Podrán reconciliarse o será este el principio del fin de su matrimonio?