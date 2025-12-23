Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe cree que Marta no está siendo sincera con ella

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Gabriel contacta con Isabel y le prometerá que irá a verla a París al día siguiente. El abogado le dirá a su mujer que se marcha al país vecino por una reunión de negocios y Begoña insistirá en acompañarlo… ¿Qué hará él para evitarlo?

Por otro lado, Gaspar se desahogará con Manuela sobre sus miedos y comenzará a organizar una cena de despedida. ¡Seguirá convencido de que padece Alzheimer y quiere despedirse de sus amigos antes de olvidarse de ellos!

Sin embargo, Manuela le dirá que no se precipite hasta que lleguen los resultados médicos.

Andrés y Gabriel se enfrentarán. El joven le dirá al abogado que, si no hubiera sido por sus mentiras, quizás su madre seguiría viva.

Pelayo, siguiendo los consejos de su madre, le propondrá un trato a Cárdenas.

Además, David se despedirá de Carmen antes de marcharse de la colonia y mantendrán una profunda y sincera conversación. ¿Volverán a besarse?

Y Cloe se dará cuenta que a Marta le pasa algo con ella. Le dirá que la nota distante desde que se besaron y Marta se quedará muy sorprendida. ¿Qué le responderá ella?

