Renacer 23 de diciembre

El insólito caso de una mujer embarazada de dos hombres deja a todos en shock: su pareja lo oye y la deja

Una explicación médica se ha convertido en una tragedia sentimental. Emir ha escuchado lo suficiente para sospechar lo peor y, cuando ha visto a Duru, ha roto con ella delante de todos.

Bahar ha entrado en el despacho de Rengin para hablar del nuevo caso que lleva. La ginecóloga le ha soltado una información que ha dejado a Bahar sin palabras: la paciente está embarazada de dos hombres. Según le ha explicado, tiene dos úteros y los bebés se habrían concebido en momentos distintos.

La doctora, impactada, ha intentado asimilar la situación. Ha comentado lo delicado que es todo y ha preguntado qué se puede hacer con una verdad así, sobre todo si el hombre con el que está la paciente cree que es el padre de los dos bebés.

Pero antes de que pudieran decidir nada, el prometido de la paciente, Emir, ha escuchado la conversación y ha entrado hecho una furia. “¿Soy yo el hombre del que están hablando?”, ha soltado, exigiendo una explicación. Rengin ha intentado controlar la situación, pero él ya había oído lo suficiente.

Rengin, nerviosa, solo ha podido explicarle lo estrictamente médico: que los bebés se concibieron en úteros distintos y en tiempos diferentes. Emir se ha quedado helado y ha recordado que él y Duru rompieron una temporada. Con eso, lo ha entendido todo: ella estuvo con otro y él ha vivido engañado.

En cuestión de minutos, el drama ha saltado al pasillo. Delante de todos, Emir le ha dicho a Duru que no iba a casarse con ella. “¿Ibas a obligarme a amar al hijo de otro hombre como si fuera mío?”, le ha preguntado.

Y justo después del enfrentamiento, todo ha ido a peor: Duru se ha puesto de parto en el hospital.

Claudia se ha enterado que Maripaz ha dicho a las empleadas de la casa cuna que el trofeo era para ella.

