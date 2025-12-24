Uras juega con fuego para recuperar a Seren y vuelve a traicionarla besando a Maral

Uras y Maral se han metido en una sala del hospital en cuanto se han dado cuenta de que Doruk los estaba vigilando. El hijo de Bahar, nervioso, ha puesto un plan en marcha y le ha pedido a la residente que lo llamara para comprobarlo.

Maral ha intentado bromear diciendo que Doruk estaba al otro lado de la puerta y que, con gritar un poco, ya los oiría. Pero él no iba por ahí. Le ha dicho que quería que ella llamara a Doruk y que él llamaría a Seren con número oculto, para que no se supiera desde dónde estaban moviendo los hilos.

Mientras tanto, Doruk ha llamado a Seren. Le ha dicho que los había visto “en una habitación” y que estaba dispuesto a pillarlos “in fraganti”. Pero Seren le ha pedido que no haga nada.

Cuando Uras ha intentado llamar a su esposa y le comunicaba, lo ha visto claro: Seren y Doruk estaban hablando entre ellos. Él se ha venido arriba y ha dicho que era justo lo que pensaba: Seren no está buscando perdonarlo, sino pillarlo.

Maral, viendo el juego, ha empezado a provocarlo. Le ha dicho que estaba disfrutando de todo y que en su vida faltaba adrenalina. Él lo ha negado y ha repetido que su objetivo es recuperar a su mujer. Pero ella se ha reído y le ha hecho una pregunta que lo ha descolocado: “¿Por qué los hombres mentís con tanta facilidad?”. Y entre el desafío, la tensión y el riesgo, han acabado besándose otra vez.