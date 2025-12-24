Parla entra a pedir perdón y sale castigada: la bronca de Rengin le impide confesar su secreto

Después de hablar con Umay, Parla ha entrado en la consulta de Rengin con la intención de explicarse. Pero su madre la ha recibido muy enfadada. Le ha pedido que cerrara la puerta y le ha dicho que, al fin, se había dignado a dar explicaciones.

La joven ha intentado disculparse: “Lo siento mucho, perdóname”. Pero su madre no se lo ha comprado. Le ha dejado claro que no es tan fácil: “A partir de ahora tus disculpas ya no sirven”. Le ha reprochado que le haya mentido una y otra vez mirándola a la cara y que, si no se hubiera enterado, habría seguido igual.

Entonces, Rengin ha estallado. Le ha gritado que no entiende por qué su hija es así y por qué tiene que estar siempre detrás, preguntándose qué estará tramando. Muy enfadada, ha zanjado la discusión con una orden: “A partir de mañana irás a la facultad. Mientras vivas bajo mi techo, harás lo que yo te diga”.

Parla, sin fuerzas, solo ha podido responder con un “clarísimo”. La relación entre madre e hija está peor que nunca. ¿Aceptará Parla las reglas de Rengin o esto solo acaba de empezar?