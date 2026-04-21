“No te quedes estancada”: la advertencia de Diyar a Seyran para alejarla de sus vidas

Diyar, con las palabras de Gülgün todavía resonando en su cabeza, ha acorralado a Seyran en el taller. Lejos de estallar en gritos, ha optado por una calma que ha dejado a la joven Sanli descolocada. "Sé que lo estás pasando mal, incluso te apoyo, pero no sigas haciendo mal las cosas", ha empezado diciendo con una falsa amabilidad.

Para la abogada, el intento de Seyran por recuperar a Ferit no es más que un capricho tóxico. Le ha echado en cara que siga enganchada a las peleas y reconciliaciones del pasado, asegurándole que el hombre al que ama ya no es el mismo: "Ferit ha madurado. No quiero que te quedes estancada y acabes sola".

La tensión ha aumentado cuando Seyran le ha preguntado si aquello era una amenaza. "Es solo una advertencia", ha respondido Diyar antes de marcharse de allí, demostrando que ella es quien tiene ahora el control de su vida. ¿Hará caso Seyran a este consejo o el miedo de Diyar a perder a Ferit la hará luchar con más fuerza por su gran amor?