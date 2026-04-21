Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 82

“No te quedes estancada”: la advertencia de Diyar a Seyran para alejarla de sus vidas

Tras escuchar a escondidas que su prometido y su exmujer estuvieron a punto de besarse, Diyar ha ido en busca de Seyran para marcar territorio y dejarle claro que no piensa dar un paso atrás.

“No te quedes estancada”: la advertencia de Diyar a Seyran para alejarla de sus vidas

Publicidad

Diyar, con las palabras de Gülgün todavía resonando en su cabeza, ha acorralado a Seyran en el taller. Lejos de estallar en gritos, ha optado por una calma que ha dejado a la joven Sanli descolocada. "Sé que lo estás pasando mal, incluso te apoyo, pero no sigas haciendo mal las cosas", ha empezado diciendo con una falsa amabilidad.

Para la abogada, el intento de Seyran por recuperar a Ferit no es más que un capricho tóxico. Le ha echado en cara que siga enganchada a las peleas y reconciliaciones del pasado, asegurándole que el hombre al que ama ya no es el mismo: "Ferit ha madurado. No quiero que te quedes estancada y acabes sola".

La tensión ha aumentado cuando Seyran le ha preguntado si aquello era una amenaza. "Es solo una advertencia", ha respondido Diyar antes de marcharse de allí, demostrando que ella es quien tiene ahora el control de su vida. ¿Hará caso Seyran a este consejo o el miedo de Diyar a perder a Ferit la hará luchar con más fuerza por su gran amor?

“Te merecías todo”: la brutal acusación de Ayla a Seyran tras el intento de asesinato

“Te merecías todo”: la brutal acusación de Ayla a Seyran tras el intento de asesinato

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

“No te quedes estancada”: la advertencia de Diyar a Seyran para alejarla de sus vidas

“No te quedes estancada”: la advertencia de Diyar a Seyran para alejarla de sus vidas

“Que no salga vivo del hospital”: el plan de Sadakat puede desatar la guerra esta noche en En tierra lejana

“Que no salga vivo del hospital”: el plan de Sadakat puede desatar la guerra esta noche en En tierra lejana

Las actrices nos dan las claves

Los motivos para ver ¿A qué estás esperando?: Placer femenino, risas y un alegato a la amistad

6
En tierra lejana | 20 de abril

Sadakat secuestra a Nare y la obliga a volver con Ozkan a la fuerza

5
En tierra lejana | 20 de abril

Mine destapa lo que Cihan no quiere confesar: “Empiezas a sentir algo por Alya”

4
En tierra lejana | 20 de abril

Cihan admite haber ordenado el ataque contra Ecmel para salvar a Kaya

El líder del clan Albora ha irrumpido en la habitación del hospital para plantar cara a la familia de Sahin.

3
En tierra lejana | 20 de abril

"Yo también renuncio a ti": el doloroso adiós de Alya ante la tumba de Boran tras descubrir su mentira

Rota por la traición que ha descubierto en el vídeo, la doctora ha acudido al cementerio para devolverle a su difunto marido el símbolo de un amor que ahora siente como una farsa.

2

“No me divorciaría de ella ni aunque quisiera”: Cihan planta cara a Sadakat y blinda su matrimonio con Alya

1

“Me duele el alma”: el aparatoso accidente de Alya tras descubrir la traición de Boran

Claudia pilla a Salva y Mabel en actitud cariñosa

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Claudia pilla a Mabel y Salva en actitud cariñosa

Publicidad