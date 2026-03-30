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Una nueva vida y En tierra lejana, producciones internacionales más vistas de la televisión en el mes de marzo

Las series turcas que se emiten las noches del domingo, lunes y martes en Antena 3, continúan conquistando a los espectadores en el prime time.

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Una nueva vida y En tierra lejana son las producciones internacionales más vistas en el mes de marzo. La primera acumula una media de un 10% de share y 912.000 espectadores y la segunda un 12,2% de share y 873.000 espectadores de media.

Las dos series turcas que se emiten en las noches de los domingos, lunes y martes, continúan conquistando a los espectadores un mes más con sus emocionantes tramas y sus carismáticos protagonistas.

Por su parte, Antena 3 encadena 20 meses consecutivos como la televisión líder absoluta con una media de un 12,6 % de share. Ha vencido en el 80% de las jornadas del mes y ha vuelto a lograr los informativos, los programas y las series más vistas.

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