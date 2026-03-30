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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina le confiesa a Andrés el secreto que la trajo hasta Toledo

Después de que Cloe anime a su amiga a dar el paso, la joven dependienta le revela al hijo de Damián que su exnovio la forzó.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina le confiesa a Andrés el secreto que la trajo hasta Toledo

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María Sicilia Fernández
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¡La guerra entre los De la Reina y Gabriel está servida! El malvado empresario le contará a Julia que ha crecido en una familia llena de mentiras y la pequeña comenzará a sentir rechazo por su abuelo. ¿Podrá Damián y el resto de la familia hacerle creer lo contrario?

Además, Pablo intentará hacer entrar en razón a Gabriel respecto a la lucha por la equiparación salarial, pero el director de la fábrica no dará su brazo a torcer y planeará despedir a varias trabajadoras… ¡Carmen entre ellas! ¿Lo conseguirá?

Paula le confesará a Tasio lo ocurrido con su novio, ¡incluida la pedida de matrimonio que le hizo el joven! ¿Terminará aceptando la asistenta la propuesta de su novio o romperá con él definitivamente?

En otro orden de cosas, Cloe animará a Valentina a que le cuenta su secreto a Andrés y la joven dependiente terminará por sincerarse ante el hijo de Damián sobre la verdadera razón que la trajo hasta Toledo.

Finalmente, Álvaro tratará de acechar a Gabriel después de que este amenazará a Beatriz. ¿Conseguirá asustar al empresario?

¡No te pierdas todo lo que se viene en el próximo capítulo de Sueños de libertad! Y si no puedes esperar, puedes adelantarte en atresplayer.

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