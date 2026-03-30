Sueños de libertad continua líder y alcanza su segunda mejor cuota histórica

La ficción de Antena 3 lidera el top como serie más vista de la televisión este mes de marzo. La telenovela que protagonizan grandes nombres de la interpretación española como Natalia Sánchez, Dani Tatay o Ana Carlota Fernández, entre otros, logra su segunda mejor cuota histórica con un 14,4%.

La distancia con respecto a sus competidores no deja de crecer, con +6,3 puntos con respecto a su competidor directo. Sueños de libertad continúa a la cabeza en el número de espectadores, con casi 1,3 millones. Otro mes imbatible para la aclamada serie.

Antena 3 encadena 20 meses a la cabeza como la televisión líder absoluta. La cadena arrasa en la sobremesa y en el primetime con un 12.6% de cuota.

Antena 3 continúa batiendo sus propias marcas y El Hormiguero sigue siendo el programa líder absoluto de la televisión con más de 4 millones de media cada día de marzo (13,4% y 1,7 M). Cifras espectaculares con las que la cadena revalida su liderazgo en la Sobremesa a +9,5 puntos de su rival.