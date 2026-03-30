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Capítulo 529 de Sueños de libertad; 30 de marzo: Luz se despide de la colonia antes de marcharse a Barcelona

Después de cumplir con la última voluntad de su padre, la doctora ha decidido volver a con su marido y se lo ha comunicado a sus seres más queridos en Toledo.

Capítulo 529 de Sueños de libertad

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María Sicilia Fernández
Publicado:

En el capítulo de Sueños de libertad de hoy…

Luz ha tomado la decisión de marcharse de la colonia y volver a Barcelona con Luis. Así se lo ha comunicado la doctora a sus seres más queridos después de recibir el pésame por el fallecimiento de su padre.

Las emotivas palabras de Luz a Begoña

Mientras tanto, la preocupación por el artículo de Gabriel se ha apoderado de la familia De la Reina. Los hijos de Damián han debatido cómo pueden hacer frente a la situación, mientas que el patriarca ha decidido desmentir por su cuenta las faltas acusaciones que ha puesto en jaque su reputación.

Además, Valentina se ha sincerado con Andrés y le ha revelado que su novio era militar. Por su parte, el joven le ha vuelto a ofrecer su confianza a la dependienta. ¿Podrán volver a retomar su amistad después de solucionar este malentendido?

En otro orden de cosas, la llegada de Beatriz a la casa de Begoña y Gabriel ha desatado una crisis en su matrimonio. El empresario ha tratado de convencer a Begoña de que Beatriz no se acerque a Juanito y ha advertido duramente a su mujer. ¿Conseguirá amedrentar a su expareja?

Finalmente, la lucha de las mujeres por la igualdad salarial ha puesto en jaque a Tasio. Mientras que su mujer ha rechazado el acuerdo de Gabriel, el malvado empresario ha presionado al joven para que convenza a su mujer de parar frenar esta revindicación. ¿Podrá el hijo de Damián hacer algo al respecto?

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