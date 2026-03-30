Capítulo 529 de Sueños de libertad; 30 de marzo: Luz se despide de la colonia antes de marcharse a Barcelona

En el capítulo de Sueños de libertad de hoy…

Luz ha tomado la decisión de marcharse de la colonia y volver a Barcelona con Luis. Así se lo ha comunicado la doctora a sus seres más queridos después de recibir el pésame por el fallecimiento de su padre.

Mientras tanto, la preocupación por el artículo de Gabriel se ha apoderado de la familia De la Reina. Los hijos de Damián han debatido cómo pueden hacer frente a la situación, mientas que el patriarca ha decidido desmentir por su cuenta las faltas acusaciones que ha puesto en jaque su reputación.

Además, Valentina se ha sincerado con Andrés y le ha revelado que su novio era militar. Por su parte, el joven le ha vuelto a ofrecer su confianza a la dependienta. ¿Podrán volver a retomar su amistad después de solucionar este malentendido?

En otro orden de cosas, la llegada de Beatriz a la casa de Begoña y Gabriel ha desatado una crisis en su matrimonio. El empresario ha tratado de convencer a Begoña de que Beatriz no se acerque a Juanito y ha advertido duramente a su mujer. ¿Conseguirá amedrentar a su expareja?

Finalmente, la lucha de las mujeres por la igualdad salarial ha puesto en jaque a Tasio. Mientras que su mujer ha rechazado el acuerdo de Gabriel, el malvado empresario ha presionado al joven para que convenza a su mujer de parar frenar esta revindicación. ¿Podrá el hijo de Damián hacer algo al respecto?

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