Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

AUDIENCIAS

Perdiendo el juicio se mantiene como la serie nacional más vista del Prime Time

La ficción de Antena 3 firma un 10,3% de cuota y 830.000 espectadores, consolidando su liderazgo entre las series nacionales en la franja estelar.

Perdiendo el juicio

Publicidad

antena3.com
Publicado:

Perdiendo el juicio reafirma su fortaleza en el Prime Time. La serie de Antena 3 registra un 10,3% de share y 830.000 espectadores, situándose nuevamente como la serie nacional más vista en la franja estelar.

La ficción continúa consolidando su posición en una de las franjas más competitivas de la televisión, manteniéndose como la opción preferida entre las producciones nacionales y reforzando su estabilidad en audiencia.

Con estos resultados, Perdiendo el juicio se afianza como una de las apuestas más destacadas de la temporada en Antena 3, manteniendo su liderazgo y demostrando su capacidad para fidelizar al público semana a semana.

Antena 3» Series» Perdiendo el juicio

Publicidad

Series

Miguel sorprende a Luz

Miguel sorprende a Luz en su despedida con un regalo muy especial: “Gracias a usted he aprendido a entenderme y a perdonarme”

Andrés frena a Álvaro antes de que vuelva a provocar otro enfrentamiento en la colonia

“¿Quieres casarte conmigo?”: Paula se queda sin palabras tras la inesperada pedida de matrimonio de su novio

Andrés frena a Álvaro antes de que vuelva a provocar otro enfrentamiento en la colonia

Andrés frena a Álvaro antes de que vuelva a provocar otro enfrentamiento en la colonia

Perdiendo el juicio
AUDIENCIAS

Perdiendo el juicio se mantiene como la serie nacional más vista del Prime Time

Las emotivas palabras de Luz a Begoña
Capítulo 529

“Nunca he tenido una amiga como tú”: las emotivas palabras de Luz a Begoña en una despedida que sella su amistad eterna

Ayla
Capítulo 79

“¡Perdóname, mamá!”: la carta en la que Sinan se despide de Ayla tras confesar sus macabros planes

En su locura, el joven se ha convencido de que en la otra vida por fin podrán ser felices sin que nadie se interponga. Le ha pedido perdón a su madre por el dolor que le causaba con su muerte.

vlcsnap-2026-03-25-12h18m43s023
En tierra lejana | Esta noche

“¡Mata a ese malnacido!”: Ecmel le encarga a Sahin su venganza desde la cárcel

Ecmel por fin siente que Sahin ha abierto los ojos sobre la traición de Sadakat y Hassan, pero no quiere quedarse en palabras: quiere que su hijo pase a la acción y ajuste cuentas por todo lo que le han hecho.

Diyar

Ferit deja plantada a Diyar en su boda para salir corriendo a salvar a Seyran

Seyran

Seyran le pide el divorcio a Sinan antes de seguir viviendo una mentira: “Nunca dejaré que me toques”

Seyran

“No funciona, Ferit”: Seyran rompe a llorar y admite que no puede estar con Sinan

Publicidad