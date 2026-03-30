Perdiendo el juicio se mantiene como la serie nacional más vista del Prime Time

Perdiendo el juicio reafirma su fortaleza en el Prime Time. La serie de Antena 3 registra un 10,3% de share y 830.000 espectadores, situándose nuevamente como la serie nacional más vista en la franja estelar.

La ficción continúa consolidando su posición en una de las franjas más competitivas de la televisión, manteniéndose como la opción preferida entre las producciones nacionales y reforzando su estabilidad en audiencia.

Con estos resultados, Perdiendo el juicio se afianza como una de las apuestas más destacadas de la temporada en Antena 3, manteniendo su liderazgo y demostrando su capacidad para fidelizar al público semana a semana.