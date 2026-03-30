“¡Perdóname, mamá!”: la carta en la que Sinan se despide de Ayla tras confesar sus macabros planes

Sinan, incapaz de aceptar que su mujer siguiera enamorada de Ferit, ha preparado la comida favorita de Seyran con un ingrediente secreto: veneno. Mientras cenaban, él ha fingido que aceptaba el adiós, pero en realidad estaba planeando que los dos se marcharan juntos para siempre.

Mientras tanto, Ayla, la madre de Sinan, ha encontrado la nota que su hijo le había dejado escondida. Al empezar a leerla, se le ha parado el corazón: “Traté de superarlo, pero no pude... ella siempre ha querido a Ferit”, ha dejado escrito Sinan, dejando claro que no soportaba la idea de ver a Seyran en brazos de otro.

En la carta, el joven le ha pedido perdón a su madre por el dolor que iba a causarle y le ha confesado que ya no podía vivir ni un segundo más sin Seyran. Se ha convencido de que, si no podían ser felices en esta vida, lo serían en la siguiente: “Cuando leas esto, probablemente ya esté muerto”.

Seyran confiaba en que por fin iba a ser libre tras pedirle el divorcio, sin imaginar que la obsesión de su marido llegaría tan lejos. Mientras el veneno empezaba a hacer efecto, Ferit y Abidin han hecho todo lo posible por llegar hasta ellos a tiempo.

Ahora, todo apunta a que Seyran va a recuperarse pero, ¿morirá Sinan? Lo descubriremos en el próximo capítulo de Una nueva vida.