Andrés frena a Álvaro antes de que vuelva a provocar otro enfrentamiento en la colonia

¡Álvaro está desatado! Después del encontronazo que dejó en shock a Valentina, el novio de Beatriz ha protagonizado otra incómoda situación, esta vez, en la cantina.

Todo ha comenzado cuando el transportista se ha desahogado con Salva tras las advertencias que los hermanos De la Reina le dieron: “Ahí tienes a Andresito y a la estirada de su hermana mirando a todos por encima del hombro”.

Salva ha obviado los comentarios de Álvaro, pero el novio de Beatriz ha continuado con su letanía de desprecios hacia el resto de sus compañeros, hasta que el cantinero ha dicho basta y se ha encarado contra él y le ha pedido que se marche de su local.

Ante la negativa de Álvaro para irse, Salva ha recurrido a la fuerza y han protagonizado una pelea que Andrés ha interrumpido. El cantinero le ha explicado la situación al hijo de Damián y este le ha pedido a Álvaro que se vaya a otro bar fuera de la colonia.

Finalmente, el transportista ha terminado accediendo a regañadientes y se ha marchado del local. ¿Será este otro motivo para su despido?