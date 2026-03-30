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Capítulo 529

“Nunca he tenido una amiga como tú”: las emotivas palabras de Luz a Begoña en una despedida que sella su amistad eterna

La doctora y su mejor amiga se dijeron adiós en una despedida cargada de sinceridad y gratitud.

Las emotivas palabras de Luz a Begoña

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María Sicilia Fernández
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Han sido días de sufrimiento, dudas e inquietudes para Luz, pero la Doctora Borrell terminó cumpliendo el deseo de su padre y ha anunciado que se marchará de Toledo para volver a Barcelona con Luis.

La médica acudió a la casa de su mejor amiga para desahogarse después de esta semana intensa y Begoña no ha dudado en apoyarla después esta dura decisión: “Gracias a tu valentía tu padre por fin está descansado, estoy muy orgullosa de ti”.

Tras esta sincera confesión, ambas se han abierto en canal en una emotiva despedida marcada por el amor y la amistad que durante más de dos años han protagonizado: “¿Va a ser tan raro sin ti? Es como si me quedara a medias” ha reconocido Luz sin asimilar todavía que estaba viviendo sus últimas horas en Toledo.

Begoña ha prometido que irá a Barcelona para visitarla y le ha recordado con una sonrisa que tienen un negocio a medias: “Somos dos mujeres que valen su peso en oro”.

Finalmente, Begoña y Luz se han fundido en un tierno abrazo, no sin antes dedicarse unas bonitas últimas palabras: “Nunca he tenido una amiga como tú”, le ha confesado la doctora a la mujer de Gabriel. ¡Cuánto vamos a echarte de menos, Luz!

Antena 3» Series» Sueños de libertad

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