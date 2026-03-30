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Capítulo 529

“¿Quieres casarte conmigo?”: Paula se queda sin palabras tras la inesperada pedida de matrimonio de su novio

Su relación no está atravesando un buen momento, así que la pareja de la joven ha viajado a Toledo para solucionar sus malentendidos.

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María Sicilia Fernández
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A pesar del amor que siente por Tasio, la realidad es que Paula tiene novio. Y aunque ya no siente nada por él, el joven se ha presentado en Toledo para sorprenderla con una inesperada propuesta.

Ángel es consciente de que Paula no es feliz y le ha preguntado qué puede hacer él por volver a ver a su novia contenta. Es por eso por lo que la asistenta se ha sincerado con su pareja: “Estoy cansada, siento que todos los días son iguales y no puedo evitar pensar si voy a estar toda la vida así”.

Tras escuchar las duras palabras de su pareja, el joven le ha prometido darle la vida que merece y que juntos volverán a ser felices: “No me imagino un futuro sin ti”, le ha confesado Ángel.

A pesar de la cara de incredulidad de Paula, su pareja se ha arrodillado frente a ella...¡y le ha pedido matrimonio! La asistenta no ha dado crédito a lo que estaba viviendo y no ha sido capaz de pronunciar ninguna palabra. ¿Aceptará su propuesta? ¿Cómo reaccionará Tasio cuando se entere?

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