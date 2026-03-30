“¿Quieres casarte conmigo?”: Paula se queda sin palabras tras la inesperada pedida de matrimonio de su novio

A pesar del amor que siente por Tasio, la realidad es que Paula tiene novio. Y aunque ya no siente nada por él, el joven se ha presentado en Toledo para sorprenderla con una inesperada propuesta.

Ángel es consciente de que Paula no es feliz y le ha preguntado qué puede hacer él por volver a ver a su novia contenta. Es por eso por lo que la asistenta se ha sincerado con su pareja: “Estoy cansada, siento que todos los días son iguales y no puedo evitar pensar si voy a estar toda la vida así”.

Tras escuchar las duras palabras de su pareja, el joven le ha prometido darle la vida que merece y que juntos volverán a ser felices: “No me imagino un futuro sin ti”, le ha confesado Ángel.

A pesar de la cara de incredulidad de Paula, su pareja se ha arrodillado frente a ella...¡y le ha pedido matrimonio! La asistenta no ha dado crédito a lo que estaba viviendo y no ha sido capaz de pronunciar ninguna palabra. ¿Aceptará su propuesta? ¿Cómo reaccionará Tasio cuando se entere?