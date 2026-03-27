Una nueva vida | Avance
¿Dará Ferit el ‘sí, quiero’? Seyran le confiesa que sigue enamorada de él antes de su boda con Diyar
Mientras Ferit se viste de novio, las palabras de Seyran resuenan en su cabeza, recordándole que ella nunca podrá ser de otro hombre. ¿Será capaz de casarse sabiendo que Seyran ha pedido el divorcio para ser libre?
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El destino vuelve a burlarse de Ferit y Seyran en el próximo capítulo de Una nueva vida. Él tiene claro su camino y confirma que le dará el ‘Sí, quiero’ a Diyar: “Me caso esta noche. Quiero que asistas a mi boda como parte de mi familia”, le dice a Abidin.
Seyran, por su parte, se rompe por dentro y admite que sigue enamorada de Ferit. Aunque intenta seguir adelante, la realidad es mucho más dura y así se lo confiesa al hombre que ama: “Ya no puedo tocar a nadie después de ti. No puedo querer a nadie”. Sus palabras dejan claro que, aunque haya otras personas en sus vidas, lo suyo no está cerrado.
Además, la situación con Sinan llega a un punto de no retorno. Seyran intenta ser honesta y le dice: “Te quiero mucho, pero quiero que nos divorciemos”. Ella ya no puede seguir viviendo una mentira ni engañando a sus sentimientos.
Mientras los invitados llegan a la boda de Ferit, Seyran se enfrenta a una trampa de Sinan. ¿Se atreverá Ferit a dar el ‘sí, quiero’ sabiendo que Seyran no puede amar a nadie más? El domingo, a las 22.00 horas, en Antena 3.
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