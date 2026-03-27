¿Dará Ferit el ‘sí, quiero’? Seyran le confiesa que sigue enamorada de él antes de su boda con Diyar

El destino vuelve a burlarse de Ferit y Seyran en el próximo capítulo de Una nueva vida. Él tiene claro su camino y confirma que le dará el ‘Sí, quiero’ a Diyar: “Me caso esta noche. Quiero que asistas a mi boda como parte de mi familia”, le dice a Abidin.

Seyran, por su parte, se rompe por dentro y admite que sigue enamorada de Ferit. Aunque intenta seguir adelante, la realidad es mucho más dura y así se lo confiesa al hombre que ama: “Ya no puedo tocar a nadie después de ti. No puedo querer a nadie”. Sus palabras dejan claro que, aunque haya otras personas en sus vidas, lo suyo no está cerrado.

Además, la situación con Sinan llega a un punto de no retorno. Seyran intenta ser honesta y le dice: “Te quiero mucho, pero quiero que nos divorciemos”. Ella ya no puede seguir viviendo una mentira ni engañando a sus sentimientos.

Mientras los invitados llegan a la boda de Ferit, Seyran se enfrenta a una trampa de Sinan. ¿Se atreverá Ferit a dar el ‘sí, quiero’ sabiendo que Seyran no puede amar a nadie más? El domingo, a las 22.00 horas, en Antena 3.