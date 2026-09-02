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Capítulo 639

Tasio sorprende a Paula con una inesperada noticia: “Estoy buscando un pisito donde vivir contigo”

La dependienta se alegra de no tener que alojarse siempre en un hotel para ver al hijo de Damián.

Tasio sorprende a Paula con una inesperada noticia: “Estoy buscando un pisito donde vivir contigo”

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Aunque Tasio y Paula están enamorados que nunca, son conscientes de los peligros que supone verse en la colonia. Por eso, decidieron encontrarse siempre en un hotel en el que la joven no se siente nada a gusto.

El hijo de Damián, consciente de esta situación, ha decidido darle una alegría a su pareja y le ha propuesto mudarse a un piso de alquiler en el que nadie pueda molestarlos.

Paula se ha quedado sin palabras ante esta inesperada propuesta, e incluso ha comenzado a fantasear con cómo podrá decorarlo.

Parece que los jóvenes han dado un paso de gigante en su relación. ¡Ahora solo queda encontrar este ansiado piso! ¿Lo conseguirán o terminarán descubriéndolos?

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Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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