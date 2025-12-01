Capítulo 64
“Te convertiste en mi hijo”: la confesión que reconcilia a Hattuc y Kazim antes de la boda
Kazim, roto por dentro, ha pedido a su tía que no se case. Hattuc, con ternura, ha logrado que él entienda por qué esta boda es tan importante para ella.
La emoción ha desbordado la mansión Korhan. Incapaz de aceptar la boda entre Hattuc y Halis, Kazim se ha encerrado con su tía en la habitación y ha roto a llorar delante de ella. No quería dejarla marchar bajo ningún concepto.
Hattuc, vestida y lista para la ceremonia, ha intentado mantener la calma mientras llamaban insistiendo a la puerta para sacarla y llevarla con Halis. Pero Kazim, totalmente fuera de sí, se ha negado a abrir: “No doy mi consentimiento. No quiero que te cases. Te compraré la dote que quieras, pero no te vayas”.
Al otro lado, Esme, Seyran, Suna y Ferit trataban de convencerlo, pero nada funcionaba. Kazim estaba roto. Llorando, le ha confesado a su tía lo que realmente le pasa: desde que sus hijas se marcharon de casa, siente que todo se le viene abajo y perder a Hattuc sería demasiado.
Ha sido entonces cuando Hattuc, con los ojos vidriosos, se ha acercado a él con el corazón en la mano: “Tu madre murió, pero tú nunca me hiciste echar de menos tener un hijo. Te convertiste en mi hijo”.
Esas palabras han desarmado por completo a Kazim. Hattuc le ha explicado que le quedan pocas primaveras y que no quiere que él le guarde rencor por buscar un poco de felicidad al final de su vida.
Finalmente, ha cedido. Ha abierto la puerta y ha dejado que su tía viva la gran historia de amor que se merece tras más de 40 años esperando a Halis. Ha sido un momento muy emotivo, donde por primera vez se ha visto la unión que siempre ha existido entre ambos.
