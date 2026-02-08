Antena3
Abidin intenta reconciliarse con Ferit y lo invita a su boda antes de darle la peor noticia

Abidin ha vuelto a la mansión Korhan, pero esta vez no para proteger a Ferit, sino para darle la invitación de su boda con Suna y la noticia que ha terminado de hundirlo.

El encuentro ha empezado muy mal. Abidin le ha entregado la invitación para mañana mismo y Ferit, dolido, le ha respondido con desprecio por avisar con tan poco tiempo. La chispa ha saltado cuando Abidin le ha exigido respeto: “Como me vuelvas a hablar en ese tono, te parto la cara, Ferit”. Ya no es el guardaespaldas que bajaba la cabeza; ahora es un hombre que se hace respetar.

Abidin ha explicado que Suna no quería que él siguiera trabajando en la mansión porque busca una vida más tranquila a su lado. Pero Ferit, que no se cree nada, ha seguido preguntando hasta que ha salido el nombre prohibido: Seyran ha vuelto.

La ironía de Ferit ha ido a más al preguntar si su testigo de boda será Sinan, el nuevo jefe de Abidin. A pesar de los cuchillos que volaban entre ambos, Abidin ha intentado recordar el cariño que se tuvieron: “Pase lo que pase, eres como mi hermano. Me haría muy feliz que vinieras”. Pero la respuesta de Ferit ha sido tajante: “No esperes en vano”.

Justo cuando Ferit se iba, Abidin le ha dicho la verdad para que no se entere por otros: Seyran y Sinan también se casan. Ferit, intentando aguantar el tipo aunque por dentro esté destrozado, solo ha podido decir: “Dale la enhorabuena de mi parte a Sinan”.

Una nueva vida

