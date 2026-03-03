“Daría mi vida por ti”: Mine ruega a Cihan que no se case y él solo puede pedir perdón

Mine se ha desnudado emocionalmente ante Cihan. "Daría mi vida entera por ti, ¿lo entiendes?", le ha gritado llorando, suplicándole para dejarle entrar: que no se casará con Alya.

Pero Cihan, atrapado entre sus planes y la realidad, no ha podido darle la respuesta que ella necesitaba. Ante la insistencia de Mine por oír que la boda no se celebrará, Cihan solo ha podido articular una disculpa que ha caído como una losa. Ese "lo siento" ha sido la confirmación que Mine temía: el compromiso con Alya sigue adelante y ella se queda fuera de su vida.

Mine ha comprendido que, para Cihan, ella siempre será el segundo plato, la mujer de los encuentros a escondidas que no tiene sitio en el altar. Mientras él se prepara para una boda por interés y deber familiar, Mine se ha quedado hundida en su casa. ¿Qué pasará ahora?