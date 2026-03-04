Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 3 de marzo

¿Venderá su alma?: Demir empuja a Alya a casarse con Cihan para destruir a los Albora

¿Será capaz de casarse con Cihan solo para destruirlo? En un juego de espejos donde nadie dice la verdad, Alya tiene que decidir si es la mujer de Cihan o su peor pesadilla.

Alya

Demir empuja a Alya a casarse con Cihan para destruir a los Albora.

Publicidad

La guerra en Mardin ha subido de nivel. Alya, desesperada por salvar a su hijo, ha tenido un encuentro secreto con Demir Baybars que lo cambia todo. Demir no ha ido con rodeos: quiere que Alya acepte la boda con Cihan para convertirse en el caballo de Troya que termine con los Albora.

"Tú tienes el poder para derrocar a Cihan, sé inteligente o te pudrirás en la cárcel", le ha dicho el enemigo de la familia mientras la amenazaba con la seguridad del pequeño Cihan Deniz.

Pero la jugada le ha salido a medias. Nare, que no pierde detalle, le ha dado el chivatazo a Cihan y este se ha presentado allí hecho una furia. Ha pillado a Alya subida en el coche con el abogado Bahadir y ha montado un numerito de los suyos.

Cihan, fuera de sí, le ha quitado hasta el móvil y la ha zarandeado preguntándole qué hace con esa "sabandija" de Demir. "¿Qué te ha dicho?", le ha gritado.

Alya, mientras lo miraba a los ojos, ha recordado palabra por palabra el chantaje de Demir: si se casa, tendrá un fuerte para ella, recuperará a su hijo y se librará de la cárcel. Si no lo hace, su hijo correrá peligro.

El dilema es terrible. ¿Se atreverá Alya a contarle la verdad a Cihan? ¿Aceptará el matrimonio por amor a su hijo o para empezar su venganza desde dentro de la mansión? ¡La decisión de Alya puede hundir a todo el clan Albora!

Alya y Sadakat

Alya se juega el futuro de su hijo, ¿se doblegará ante Sadakat?: esta noche, nuevo capítulo en En tierra lejana

Antena 3» Series» En tierra lejana

Publicidad

Series

Ecmel

Ecmel estalla contra Sadakat en prisión: “¡Prefiero la celda a estar con esta víbora!”

Alya

¿Venderá su alma?: Demir empuja a Alya a casarse con Cihan para destruir a los Albora

Cihan

“¿Te crees que morderé el anzuelo?”: Alya deja a Cihan en ridículo antes de su amenaza

Mine
En tierra lejana | 3 de marzo

“Daría mi vida por ti”: Mine ruega a Cihan que no se case y él solo puede pedir perdón

Cihan
En tierra lejana | 3 de marzo

¿Débil o humano?: Sadakat humilla a Cihan por devolverle el niño a Alya

¡Descúbrelo! Ana Carlota Fernández, Itziar Atienza y Fernando Andina nos lo cuentan todo sobre Sueños de libertad
Nuevas incorporaciones

¡Descúbrelo! Ana Carlota Fernández, Itziar Atienza y Fernando Andina nos lo cuentan todo sobre Sueños de libertad

Los nuevos fichajes de la serie que triunfa en la sobremesa de Antena 3 responden sin filtro a las preguntas sobre Sueños de libertad.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel intenta que Marisol se convierta en su espía
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel intenta que Marisol se convierta en su espía

El marido de Begoña intenta conseguir información sobre su tío a través de su nueva secretaria. ¿Conseguirá una nueva aliada?

Capítulo 510 de Sueños de libertad; 3 de marzo: Tasio se distancia de Paula mientras Damián se desprende de su pasado

Capítulo 510 de Sueños de libertad; 3 de marzo: Tasio se distancia de Paula mientras Damián se desprende de su pasado

¡Nos vamos de boda! Damián y Digna vuelven a comprometerse delante de su familia

¡Nos vamos de boda! Damián y Digna vuelven a comprometerse delante de su familia

Álvaro, el amante de Beatriz, llega a Toledo: “Te he echado mucho de menos”

Álvaro, el amante de Beatriz, llega a Toledo: “Te he echado mucho de menos”

Publicidad