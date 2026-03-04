En tierra lejana | 3 de marzo
¿Venderá su alma?: Demir empuja a Alya a casarse con Cihan para destruir a los Albora
¿Será capaz de casarse con Cihan solo para destruirlo? En un juego de espejos donde nadie dice la verdad, Alya tiene que decidir si es la mujer de Cihan o su peor pesadilla.
La guerra en Mardin ha subido de nivel. Alya, desesperada por salvar a su hijo, ha tenido un encuentro secreto con Demir Baybars que lo cambia todo. Demir no ha ido con rodeos: quiere que Alya acepte la boda con Cihan para convertirse en el caballo de Troya que termine con los Albora.
"Tú tienes el poder para derrocar a Cihan, sé inteligente o te pudrirás en la cárcel", le ha dicho el enemigo de la familia mientras la amenazaba con la seguridad del pequeño Cihan Deniz.
Pero la jugada le ha salido a medias. Nare, que no pierde detalle, le ha dado el chivatazo a Cihan y este se ha presentado allí hecho una furia. Ha pillado a Alya subida en el coche con el abogado Bahadir y ha montado un numerito de los suyos.
Cihan, fuera de sí, le ha quitado hasta el móvil y la ha zarandeado preguntándole qué hace con esa "sabandija" de Demir. "¿Qué te ha dicho?", le ha gritado.
Alya, mientras lo miraba a los ojos, ha recordado palabra por palabra el chantaje de Demir: si se casa, tendrá un fuerte para ella, recuperará a su hijo y se librará de la cárcel. Si no lo hace, su hijo correrá peligro.
El dilema es terrible. ¿Se atreverá Alya a contarle la verdad a Cihan? ¿Aceptará el matrimonio por amor a su hijo o para empezar su venganza desde dentro de la mansión? ¡La decisión de Alya puede hundir a todo el clan Albora!
