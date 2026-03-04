¿Venderá su alma?: Demir empuja a Alya a casarse con Cihan para destruir a los Albora

La guerra en Mardin ha subido de nivel. Alya, desesperada por salvar a su hijo, ha tenido un encuentro secreto con Demir Baybars que lo cambia todo. Demir no ha ido con rodeos: quiere que Alya acepte la boda con Cihan para convertirse en el caballo de Troya que termine con los Albora.

"Tú tienes el poder para derrocar a Cihan, sé inteligente o te pudrirás en la cárcel", le ha dicho el enemigo de la familia mientras la amenazaba con la seguridad del pequeño Cihan Deniz.

Pero la jugada le ha salido a medias. Nare, que no pierde detalle, le ha dado el chivatazo a Cihan y este se ha presentado allí hecho una furia. Ha pillado a Alya subida en el coche con el abogado Bahadir y ha montado un numerito de los suyos.

Cihan, fuera de sí, le ha quitado hasta el móvil y la ha zarandeado preguntándole qué hace con esa "sabandija" de Demir. "¿Qué te ha dicho?", le ha gritado.

Alya, mientras lo miraba a los ojos, ha recordado palabra por palabra el chantaje de Demir: si se casa, tendrá un fuerte para ella, recuperará a su hijo y se librará de la cárcel. Si no lo hace, su hijo correrá peligro.

El dilema es terrible. ¿Se atreverá Alya a contarle la verdad a Cihan? ¿Aceptará el matrimonio por amor a su hijo o para empezar su venganza desde dentro de la mansión? ¡La decisión de Alya puede hundir a todo el clan Albora!