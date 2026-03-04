“¿Te crees que morderé el anzuelo?”: Alya deja a Cihan en ridículo antes de su amenaza

Cihan, en un intento desesperado por convencer a Alya de que el matrimonio es la única salida, se ha topado con una mujer que no está dispuesta a morder el anzuelo. La tensión ha subido de tono cuando Alya le ha echado en cara que solo actúa por orden de su madre.

Sentada frente al hombre que quiere obligarla a casarse, la joven ha rechazado hasta el agua. "¿Te crees que morderé el anzuelo?", le ha dicho con desprecio, acusándole de comportarse como un adolescente que sigue los dictados de su madre. Para Alya, Cihan no es más que un títere de Sadakat que actúa contra su propia voluntad.

Ante la negativa de Alya y sus ganas de marcharse, Cihan ha sacado su lado más oscuro y autoritario. Tras confesar que para él sería "un honor" ser su marido para protegerla a ella y a su sobrino, ha hecho una amenaza que ha paralizado a Alya: si no se queda a escucharle, se llevará al pequeño Cihan Deniz de vuelta a la mansión.

Harta de todo, la joven viuda se ha marchado a casa de Nare. ¿Acabará dándole el sí quiero?