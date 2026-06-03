Orhan descubre el gran engaño de Betül y toma una decisión inesperada para protegerse

Las dudas de Orhan llegan a su fin cuando obtiene los resultados de una prueba de ADN realizada en secreto. La información confirma que el bebé que espera Betül no es suyo, poniendo al descubierto el engaño que había mantenido hasta ese momento.

Pese a conocer toda la verdad, Orhan decide no revelar lo ocurrido. Después de sentirse humillado ante su familia, opta por mantener la mentira y exige a Betül que guarde silencio. Convencido de que destapar el secreto solo empeoraría su situación, convierte la farsa en una forma de proteger su orgullo en Una nueva vida.

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