"No me iré": Kazim sorprende a Suna con el gesto más bonito de su vida

Suna ha vivido uno de los momentos más duros de su vida. Convencida de que es inocente, no ha podido contener las lágrimas al ver que seguía encerrada y ha suplicado a su padre que la sacara de allí cuanto antes.

Kazim ha intentado tranquilizarla asegurándole que el juicio se celebrará al día siguiente y que toda la familia hará lo posible por demostrar que no tuvo nada que ver con la muerte de Aysen.

Antes de marcharse, el padre de Suna ha querido darle fuerzas recordando algo de su infancia. Le ha confesado que siempre le dolía verla cargar con culpas que no eran suyas y le ha pedido que, por una vez, pensara en ella misma. "Sé fuerte", le ha repetido.

Pero cuando la policía ha dado por terminada la visita y ha intentado sacarlo del calabozo, Kazim ha sorprendido a todos y ha empezado a liarla para que lo retuvieran junto a Suna. "¿Qué hago si mi hija me lo pide? Me dijiste 'ven' y vine. Me dijiste 'quédate' y me quedo", ha respondido.

Finalmente, los agentes han accedido a dejarlo pasar más tiempo con Suna. Padre e hija han terminado abrazados en el calabozo, compartiendo uno de los momentos más emotivos que han vivido juntos.

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