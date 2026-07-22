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Capítulo 609

Gabriel reprocha a Tasio haber confesado su implicación en la reformulación de los perfumes: “Pensaba que lo llevarías en secreto”

El joven De la Reina se vio obligado a contar la verdad ante las sospechas de sus hermanos.

Gabriel reprocha a Tasio haber confesado su implicación en la reformulación de los perfumes: “Pensaba que lo llevarías en secreto”

Gabriel reprocha a Tasio haber confesado su implicación en la reformulación de los perfumes: “Pensaba que lo llevarías en secreto”

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¡No hay tregua para los De la Reina! Gabriel ya ha logrado que se fabriquen los primeros perfumes reformulados y Digna ha comprobado que no hay ninguna diferencia respecto a los originales.

El director de la fábrica ha querido jactarse de haber abaratado el producto sin que el cliente pueda notarlo, pero los De la Reina, lejos de bailarle el agua, le han recriminado esta hazaña.

Ha sido en ese momento cuando Gabriel ha descubierto que Tasio les ha confesado su participación en la elaboración del informe que ha permitido la reformulación de los perfumes clásicos… ¡y no le ha sentado nada bien!

Por eso, cuando se ha quedado a solas con su primo, no ha dudado en reprochárselo: “Pensaba que lo llevarías en secreto”.

Tasio, dolido por la situación que atraviesa su familia, le ha respondido de forma tajante: “He decidido ir con la verdad por delante”. ¿Podrá el hijo de Damián arreglar las cosas con los De la Reina?

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