Capítulo 75

Los celos de Sinan amenazan su relación con Seyran: “¿Vamos a vivir con nuestro pasado o nuestro futuro?”

Seyran le deja claro a Sinan que Ferit nunca volverá a formar parte de su vida después de coincidir en el mismo centro comercial.

La prensa se ha hecho eco de unas imágenes que han herido el orgullo de Sinan. La pareja ha vuelto a Estambul y han parado en un centro comercial, coincidiendo en espacio y tiempo con Ferit y su nueva novia.

La ruptura de Ferit y Seyran todavía es tema de interés para la prensa rosa y, aunque no llegaron a verse, el hecho de coincidir en el mismo lugar ha abierto todas las tertulias televisivas.

Sinan se enfrenta a Seyran, mostrando sus celos, pero ella quiere apostar por su relación con él. “Ferit no volverá a formar parte de mi vida”, le dice, dejándole claro que no le importa dónde esté o qué haga su exmarido.

Cuando parece que se han calmado las aguas, Seyran ve que ella ha seguido adelante con su vida cuando Sinan no es capaz de ignorar su pasado. “Si te cuesta mucho dejar esto atrás y superar este problema, cerraré esta puerta detrás de ti y no la abriré nunca más”, le dice Seyran.

Seyran no quiere volver a recorrer un camino así, y cuando está a punto de marcharse, Sinan le detiene, agarrándole de la mano y pidiéndole perdón por sus celos, provocados por la obsesión de Ferit por ella. “¿Vamos a vivir con nuestro pasado o nuestro futuro?”, le pregunta Seyran, haciendo recapacitar a Sinan.

“Si te tengo, no podré criarte”: Ifakat aborta y paga el precio de quedarse con los Korhan

