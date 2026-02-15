“Me pegaste embarazada”: Nare se rompe al recibir la llamada de Özkan

Él ha intentado entrarle con buenas palabras, como si no hubiera pasado nada. Incluso le ha hecho una pregunta que daba miedo: “¿Me crees capaz de levantarte la mano?”. Nare, rota, le ha respondido con su verdad: “Me pegaste embarazada”.

Pero Özkan no ha parado. Ha insistido, ha dicho que la quiere y que solo quería ir al funeral para estar con ella. “Te quiero. Lo sabes, ¿verdad?”, le ha repetido. Nare se ha quedado bloqueada, escuchándolo sin fuerzas, reviviendo todo otra vez.

En ese momento ha aparecido Sadakat. Y no ha tardado ni un segundo en explotar. Ha visto a su hija con el teléfono y le ha pegado un manotazo para quitárselo. Sin piedad, ha amenazado al joven: “Si vuelves a llamar, prepara tu mortaja”. Y le ha colgado.

Después, Sadakat le ha echado la bronca a su hija. Estaba furiosa por verla así, por verla escuchando a ese hombre. Nare, llorando, solo ha podido decir: “Solo quería pedirme perdón”. Pero su madre no ha tenido ni una pizca de compasión.

La matriarca le ha dicho que esa gente no cambia, que no hay perdón que valga y que ella no puede rebajarse así. “De la piel del perro no se saca cuero. Entérate”, le ha gritado, dejándola por los suelos. Nare se ha quedado rota del todo: con un pasado que vuelve a perseguirla y una madre que no le deja ni llorar.