Capítulo 1
“No sois gente normal”: Alya se planta tras ser acusada de traicionar al hombre que amaba
Cihan ha decidido seguir las órdenes de su madre y ha ido a buscar a Alya para interrogarla, convencido de que la joven oculta algo turbio sobre su pasado con Boran en Canadá.
Cihan no se ha andado con rodeos y ha acorralado a Alya con preguntas cargadas de desprecio. Le ha dejado claro que no sabe quién es ella ni cómo conoció realmente a su hermano.
Alya, que no se ha quedado callada, le ha devuelto el golpe asegurando que Boran era un hombre de verdad y que no quería saber nada de su familia. “Sé que no quería verte a ti, que lo sepas”, le ha respondido para hacerle daño.
Pero lo peor ha llegado cuando Sadakat los ha interrumpido. Sin dar rodeos, le ha preguntado a su nuera: “¿Traicionaste a Boran, sí o no?”. La matriarca está convencida de que vendió el paradero de su hijo a sus peores enemigos para que acabaran con él en aquel supuesto accidente.
Alya ha intentado defenderse explicando que tuvieron un accidente de tráfico, pero Sadakat no la ha creído. Mirándola con asco, ha insistido en que alguien avisó a los Baybars y que es imposible que ella saliera ilesa mientras Boran moría. “Confiesa que conspiraste con ellos”, le ha ordenado, dejando claro que para ella, Alya es una traidora.
Harta de las acusaciones, la joven ha asegurado que no conoce a esa familia de nada y que no entiende por qué la culpan de algo tan horrible. “¿Qué es lo que no sé?”, ha preguntado desesperada, dándose cuenta de que Boran le ocultó un pasado lleno de enemigos peligrosos.
Entonces, Alya ha terminado por explotar. Se ha dado cuenta de que en esa mansión no hay sitio para la lógica, solo para el odio y las sospechas. “No sois gente normal en esta casa”, ha gritado.
