James Van Der Beek compró un rancho de 4,8 millones con la ayuda de amigos antes de morir mientras su familia pide donaciones

James Van Der Beek falleció a los 48 años a causa del cáncer colorrectal que le fue diagnosticado en 2023, dejando a su mujer Kimberly y a sus seis hijos en un contexto económico complicado tras meses de altos gastos médicos.

Ante esta situación, amigos del actor pusieron en marcha una campaña de recaudación de fondos solidaria a través de GoFundMe para ayudar a que la familia se recuperara económicamente y seguir costeando la educación de sus hijos pequeños, entre otras cosas

Numerosos famosos como Steven Spielberg, actores conocidos y personas anónimas han donado a día de hoy más de 2,6 millones de dólares. Sin embargo, en las últimas horas ha surgido una gran polémica.

Según Realtor.com, el intérprete adquirió un rancho en Austin, Texas, el 9 de enero de 2026 por 4,8 millones de dólares en un trato fuera del mercado. Desde entonces, la campaña GoFundMe ha recibido algunas críticas debido a que esta medida era innecesaria.

No obstante, la revista People ha informado, citando al representante de Van Der Beek, que antes de su muerte el actor compró esta propiedad gracias a la ayuda de amigos mediante un fideicomiso, ya que él y su familia habían estado alquilándolo anteriormente y querían pasar a una hipoteca.

Además, cabe señalar que el actor no recibió casi nada de los ingresos residuales tras el éxito de Dawson Crece.

James Van Der Beek en Dawson Crece | Cordon Press

En 2020, el actor y su esposa abandonaron definitivamente Beverly Hills y se mudaron a Austin con sus hijos, que tienen de 15 a 4 años.

Según ha recordado el medio, en una charla con el protagonista de Dawson Crece en 2022, aseguró que mudarse a Texas les había "centrado" como familia y que para sus hijos "ha sido una experiencia que los ha ayudado a establecerse y les ha brindado una educación diferente que jamás podríamos haberles ofrecido en un aula".

"Simplemente nos ha conectado, no solo con la naturaleza, sino con los ciclos de vida naturales que nos rodean", añadió.