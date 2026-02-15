Así revelaron Kate Middleton y el príncipe Guillermo a sus hijos su diagnóstico de cáncer: "Con mucha calma"

En marzo de 2024, Kate Middleton anunció que estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer tras someterse a una cirugía abdominal a comienzos de ese año. En aquel momento, la princesa de Gales explicó que se sometía a una quimioterapia preventiva y pidió privacidad para centrarse en su recuperación y proteger a sus hijos.

La noticia llegó después de semanas de rumores en redes por su ausencia de la vida pública. Meses después, Kate se recuperó y poco a poco ha ido retomando su agenda oficial.

Kate Middleton durante su visita al hospital de Colchester | Gtres

Casi dos años después, el escritor Russell Myers ha publicado en su nuevo libro, William and Catherine: The Monarchy's New Era: The Inside Story, cómo abordaron este tema los príncipes de Gales con sus hijos.

En un extracto del libro obtenido por The Mirror, un asesor cercano a Kensington reveló que Guillermo y Kate "con mucha calma les dijeron a los niños lo que estaba sucediendo y cuánto tiempo tendría que estar su madre fuera, pero les explicaron que todo continuaría con normalidad y que cuando regresara a casa, necesitaría descansar un poco".

Según cuenta, durante sus estancia en el hospital, Kate se mantuvo en contacto con sus hijos a través de videollamadas y preguntando si "Papá" les había cocinado mientras ella estaba fuera.

En este tiempo, al parecer el príncipe Guillermo se encargó de llevarlos al colegio para mantener la normalidad, aunque él estaba viviendo el año más duro de su vida.

El príncipe Guillermo junto a sus hijos, los príncipes George, Louis y Charlotte | Gtres

"Ambos eran muy conscientes de proteger a los niños tanto como fuera posible", ha señalado una amiga sobre Kate y Guillermo. "La admiración de Kate por la forma en que Guillermo se encargó de todo, manteniéndolos entretenidos y ocupados, manteniéndose siempre optimista incluso con el peso del mundo sobre sus hombros, permitiéndole concentrarse en su tratamiento y recuperación, es algo por lo que estará eternamente agradecida", ha asegurado.

Durante esta etapa, George, Charlotte y Louis fueron para Guillermo "la calma en la tormenta", pero cuando se alejaba de ellos, se mostraba más preocupado sobre la situación de su mujer: "La enfermedad de su padre puso de relieve lo rápido que su vida, la de su familia y todo el panorama de la institución podían cambiar".

Kate Middleton y el príncipe Guillermo, en los Bafta | Cordon Press

"Fue como ser atropellado por un autobús: repentino, brutal y completamente desorientador", ha comentado un amigo del hijo de Carlos III sobre Guillermo.

"En un momento la vida era normal, y al siguiente, todo cambió. Él adora a Kate, de verdad. Ella es su mundo, y cuando llegó el diagnóstico, fue como si el suelo bajo sus pies se desvaneciera", recordó.