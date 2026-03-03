¡Chantaje en la familia!: La llamada de Pakize obliga a Nare a sacrificarse por Sahin

Sadakat ha mostrado su cara más implacable. A pesar de que Kaya ha intentado razonar con ella, la matriarca se ha mantenido firme en su odio hacia Sahin. "Si vuelve Nare y Sahin intenta entrar en esta casa, será por encima de mi cadáver", ha dicho.

Para ella, la lealtad se paga con obediencia ciega, y no está dispuesta a permitir que el hombre que desafió al clan vuelva a circular libremente por sus dominios.

Pakize, que ha escuchado la conversación tras las puertas, no ha podido callarse y ha corrido a llamar a Nare. "Si vuelves a casa, Sadakat no permitirá entrar a Sahin", le ha confesado, rompiendo así los planes de la matriarca de traer a la joven de vuelta bajo engaños.

Lejos de arrepentirse por haber espantado a Nare, Pakize se ha reafirmado en su postura con una dureza aterradora. "¡Pues que no vuelva!", ha gritado, dejando claro que está enamorada de Sahin.