En tierra lejana | 2 de marzo

¡Chantaje en la familia!: La llamada de Pakize obliga a Nare a sacrificarse por Sahin

La alegría por el alta de Nare ha durado muy poco en la mansión Albora. Sadakat ha hablado claro: si Nare decide volver a casa, Sahin tendrá prohibido volver a poner un pie en su casa.

Pakize

La llamada de Pakize.

Sadakat ha mostrado su cara más implacable. A pesar de que Kaya ha intentado razonar con ella, la matriarca se ha mantenido firme en su odio hacia Sahin. "Si vuelve Nare y Sahin intenta entrar en esta casa, será por encima de mi cadáver", ha dicho.

Para ella, la lealtad se paga con obediencia ciega, y no está dispuesta a permitir que el hombre que desafió al clan vuelva a circular libremente por sus dominios.

Pakize, que ha escuchado la conversación tras las puertas, no ha podido callarse y ha corrido a llamar a Nare. "Si vuelves a casa, Sadakat no permitirá entrar a Sahin", le ha confesado, rompiendo así los planes de la matriarca de traer a la joven de vuelta bajo engaños.

Lejos de arrepentirse por haber espantado a Nare, Pakize se ha reafirmado en su postura con una dureza aterradora. "¡Pues que no vuelva!", ha gritado, dejando claro que está enamorada de Sahin.

Visita

Demir Baybars visita a Alya para ponerla en contra de Cihan: esta noche, nuevo capítulo de En tierra lejana

Pakize

¡Chantaje en la familia!: La llamada de Pakize obliga a Nare a sacrificarse por Sahin

Alya

“¿Por quién pides perdón?”: Alya rechaza las disculpas de Cihan y le planta cara

Sadakat

Sadakat lleva a su nieto a ver a Alya esposada y se justifica ante Cihan: “Tiene que aprender a soportar el dolor”

Alya
“Toda tu familia ha sido derrotada por una mujer”: Alya revienta a Cihan desde el calabozo

Nare
En tierra lejana | 2 de marzo

“Fue por tu cobardía”: Nare le echa en cara a Sahin que no huyera con ella cuando pudo

Xenia Tostado y Oriol Tarrasón demuestran su gran complicidad fuera de cámaras en un divertido cara a cara
Xenia Tostado y Oriol Tarrasón demuestran su gran complicidad fuera de cámaras en un divertido cara a cara

La serie más vista de la televisión celebra dos años con un encuentro exclusivo donde los actores han desvelado los secretos de Beatriz y Gabriel.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián le confiesa a Digna la verdad sobre la noche en la que murió don Pedro
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián le confiesa a Digna la verdad sobre la noche en la que murió don Pedro

El patriarca le comtará a la amdre de Joauqín y Luis un gran secreto que llevaba mucho tiempo ocultando.

Damián, a punto de poner en marcha su nuevo negocio

Capítulo 509 de Sueños de libertad; 2 de marzo: Damián, a punto de poner en marcha su nuevo negocio

Beatriz vuelve a amenazar a Gabriel y le exige más dinero

Beatriz vuelve a amenazar a Gabriel y le exige más dinero: "Es el precio que tienes que pagar por estar con la otra"

Pablo y Nieves protagonizan una fuerte discusión

"Estoy harto de tus quejas": Nieves y Pablo protagonizan una fuerte discusión llena de reproches

