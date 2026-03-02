Antena3
“Fue por tu cobardía”: Nare le echa en cara a Sahin que no huyera con ella cuando pudo

La habitación del hospital ha sido testigo de un encuentro cargado de pasado. Sahin ha acudido a ver a Nare para suplicarle que se aleje de los Albora. Pero las palabras se han convertido en puñales cuando ella le ha recordado por qué lo suyo nunca pudo ser.

Nare le ha echado en cara a Sahin su falta de valentía cuando más lo necesitaba. Entre lágrimas y recuerdos, ella le ha recordado que debieron huir juntos hace tiempo, pero Sahin prefirió quedarse a cuidar de su madre y su hermana tras la entrada de su padre en la cárcel. "Jamás actuarías como Cihan", le ha dicho Nare, comparando su cobardía con su hermano.

Para ella, Sahin siempre ha puesto a su familia por delante de su felicidad, y ahora es demasiado tarde para lamentarse. Justo cuando él intentaba convencer a Nare de que su marido no es un buen hombre y que solo se casó por despecho, Ozkan ha irrumpido a gritos en la habitación. ¡No ha podido soportar ver a su mujer con otro!

Entre empujones y amenazas, los dos hombres se han enzarzado en una pelea que ha obligado a intervenir a los enfermeros. Ozkan, fuera de sí, ha exigido saber qué hacía Sahin allí, mientras la situación se volvía incontrolable.

Nare tiene claro que su única prioridad ahora es su bebé y la felicidad que espera alcanzar lejos de los conflictos de hombres que no saben amarla sin poseerla.

